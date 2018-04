La BOA-Burkina réalise un produit net bancaire de plus de 56 millions d’euros en 2017

Le Groupe Bank of Africa (BOA) Burkina, majoritairement détenu par la BMCE-Bank (Banque marocaine du commerce extérieur), a réalisé en 2017 un produit net bancaire de plus de 37 milliards de F CFA (plus de 56 millions d’euros), soit une croissance de 10%, avec un résultat de 15 milliards 62 millions de F CFA.

Cette annonce a été faite par le directeur général de BOA-Burkina, Faustin Amoussou, à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires de cette institution bancaire, qui s’est déroulée récemment à Ouagadougou, rapporte la MAP.

"Le résultat de l’exercice est exceptionnel. 2017 a été pour la banque une année intéressante, surtout en termes de progression, d’activités et de profitabilité, qui est un élément fondamental pour nous", a-t-il rappelé.

La banque a su, durant cette période, maîtriser ses frais et devra servir de bons dividendes aux actionnaires, dont le nombre est estimé à 5.500. "Il y a un dividende de 328 F CFA par action de 1.000 F CFA", a-t-il précisé.

Selon M. Amoussou, le résultat auquel est parvenue la banque est à mettre au compte de l’engagement de tout le personnel qui a travaillé avec "intensité" pour être à la hauteur des attentes, ajoutant que l’établissement bancaire va toujours faire de la qualité du service son credo pour répondre efficacement à la demande et aux besoins de la clientèle. Ainsi, il a souligné que la BOA-Burkina va toujours se distinguer en termes d’octroi de crédits et d’ouverture d’agences. "En tant que second réseau bancaire au Burkina Faso avec 45 agences, elle entend investir davantage dans la technologie, d’autant plus que les choses évoluent et le métier est de plus en plus complexe", a précisé M. Amoussou, cité lundi par des médias ouagalais.

D’autre part, le DG de la BOA-Burkina a estimé que les perspectives pour 2018 sont intéressantes dans un contexte concurrentiel et règlementaire de plus en plus exigeant. "Notre objectif est d’intensifier notre intervention dans le financement de l’économie burkinabée, d’accroître le volume des ressources et de renforcer nos positions dans un contexte économique relativement difficile", a-t-il relevé.

De son côté, le président du Conseil d’administration de la BOA-Burkina, Lassiné Diawara, a soutenu que la banque a évolué dans un contexte sécuritaire sous régional difficile et le Burkina n’est pas resté isolé par rapport à tous ces risques. "L’économie a été résiliente et la banque a pu faire des financements dans les grands secteurs où nous intervenons habituellement (agriculture, infrastructures).

Les résultats sont maintenus dans un contexte de résilience et l’on note une certaine amélioration", a-t-il rappelé.

Selon M. Diawara, les dépôts ont progressé en 2017 et des crédits ont été davantage accordés dans une proportion moindre que les dépôts.

En 2018, a-t-il annoncé, la banque va poursuivre ses financements traditionnels. "Nous faisons partie du pool bancaire qui finance les activités cotonnières et les autres cultures de rente à travers les groupements de paysans, que ce soit au niveau du sésame ou de la collecte des amandes de karité et noix de cajou". "Nous intervenons également dans le secteur minier", a-t-il, en outre, relevé.

"La BOA-Burkina est un acteur-clé dans le financement de l’économie nationale. Pour preuve, ces dix dernières années, elle a injecté presque 300 milliards de F CFA, chaque année, dans l’économie du pays", a rappelé M. Diawara.

Le Groupe BOA est actuellement implanté dans 18 pays, dont 8 en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Togo et Sénégal), 8 en Afrique de l’Est et dans l’Océan indien (Burundi, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Rwanda et Tanzanie) et en République Démocratique du Congo, ainsi qu’en France, à travers un réseau de 16 banques commerciales, 1 société financière, 1 banque de l’habitat, 2 sociétés d’investissement, 1 banque d’affaires et 2 bureaux de représentation. Depuis 2010, le Groupe Bank of Africa est majoritairement détenu par BMCE-Bank qui apporte un puissant soutien stratégique et opérationnel à la BOA, ainsi qu’un accès direct à des marchés internationaux grâce à sa présence en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Né il y a plus de 30 ans au Mali, le Groupe BOA compte aujourd’hui plus de 6.000 collaborateurs.