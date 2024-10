La 8ème journée de Botola Pro D1, entre luttes acharnées et ascensions prometteuses

L'ouverture, vendredi soir, de la 8ème journée de Botola Pro D1 a vu le Maghreb de Fès (MAS) et le Raja de Casablanca (RCA) se heurter dans une joute résolument équilibrée, un match nul (0-0) qui cache pourtant une intensité âprement disputée.



Au stade Hassan II de Fès, l’expulsion de Federico Bikoro juste avant la mi-temps (45+4) a intensifié l’enjeu pour le Raja, réduit à dix dans une rencontre où chaque centimètre de terrain fut vigoureusement défendu. Cette parité a permis au MAS de coiffer provisoirement la première place aux côtés de la Renaissance Berkane, tandis que le Raja s’est installé à la 5ème place.



Le même soir, le Moghreb Tétouan (MAT) célébrait une victoire triomphale contre le Chabab Mohammedia (SCCM) (3-0), une première victoire cette saison qui vient briser une série difficile. Grâce aux inspirations de Mohamed Kamal, Hamza Darai et Imad Errahouli, le MAT a offert à ses fans un moment de liesse et un espoir de renaissance.



Pourtant, malgré ce succès d’ampleur, Tétouan reste englué dans les bas-fonds du classement avec 6 points, alors que le SCCM demeure lanterne rouge, affichant une saison plus que morose avec 1 seul point.



Le lendemain, le Difaa El Jadida (DHJ) et l'Union Touarga ont signé un autre match nul (2-2) sur la pelouse du Stade 18 Novembre à Khémisset. Dès la première minute, Khalid Baba ouvrait le bal pour le DHJ, mais la riposte de l’Union Touarga, survenue dans le temps additionnel de la première période (45+5) avec un but de Mouad Dahak, allait maintenir le suspense.



En seconde période, Mustapha Sahd redonnait l’avantage au DHJ, mais un penalty transformé par Amadou Dia Ndiaye dans les dernières secondes de jeu (90+8) scellait la rencontre sur un nul palpitant. Les deux formations rejoignent ainsi le quintet occupant la 5e place avec 11 points, offrant un tableau compact et riche en suspense.



Loin de l’incertitude des nuls, le Hassania Agadir (HUSA) a survolé le COD Meknès, en l'emportant par un sans-faute (3-0). Jamal Ech-Chammakh, Katy Katalundi et Mohamed Bakhach ont successivement marqué, propulsant le HUSA à la 3ème place avec 13 points, derrière les co-leaders. Ce triomphe témoigne de la montée en puissance de l’équipe gadirie, tandis que le CODM lutte pour trouver un rythme, campant en 12e place.



Parallèlement, l'AS FAR et l'Olympic Safi (OCS) ont offert une confrontation où la stratégie défensive et l'art du contre ont primé. L’AS FAR a pris l’initiative avec un but de Mohamed Rabie Hrimat (26e), mais Safi, égalisant à la 67e grâce à Cheikna Samake, a démontré son courage et sa résilience. Ce match nul permet aux Militaires de rejoindre Agadir en haut du classement, tandis que l’OCS, malgré sa position délicate, préserve une combativité indéniable.



Enfin, la Renaissance Berkane (RSB) a consolidé sa position de leader en infligeant un revers au Wydad Casablanca (WAC) (1-0), grâce à une inspiration tardive d’Ayoub Khairi (75e). Cette victoire permet à la RSB de se maintenir seule en tête avec 17 points, illustrant la régularité et la maîtrise qui en font un prétendant sérieux au titre cette saison. Le WAC, quant à lui, subit une saison en demi-teinte, et ce revers le relègue à une décevante 6e place.



M.A