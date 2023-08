La 8ème édition du Grand Prix mondial Hassan II de l'eau aura lieu le 18 mai 2024 à Bali en Indonésie, sous le thème "La sécurité des ressources en eau pour la souveraineté alimentaire et le partage de la prospérité", a indiqué le ministère de l’Équipement et de l’Eau. Créé en 2002 et attribué pour la première fois lors du 3ème Forum mondial de l’eau de Kyoto au Japon en 2003, le Grand Prix mondial Hassan II de l’eau sera ainsi remis pour la 8ème fois à Bali lors de la cérémonie d’ouverture du 10ème Forum mondial de l’eau, a fait savoir le ministère dans un communiqué. Cette édition, a ajouté la même source, s’assigne pour objectifs d’apporter des réponses aux problématiques liées entre autres à: "Quel mode de gestion des ressources en eau faut-il instaurer afin d’assurer la sécurité hydrique en faveur d’une souveraineté alimentaire ?" et "Comment promouvoir et mettre en œuvre la gestion durable des ressources en eau, particulièrement les ressources en eaux souterraines, pour la conservation des écosystèmes et la préservation de la qualité et de la disponibilité de l’eau dans le cadre de la production alimentaire". Il s’agit également de défis se rapportant notamment à : "Comment la réduction du gaspillage des denrées alimentaires, la promotion de régimes alimentaires durables et les stratégies de sensibilisation pourraient-elles contribuer à faire face à la pénurie d'eau ?" et "Comment les technologies, les innovations et les investissements garantissentils la sécurité et la souveraineté alimentaire, compte tenu de la raréfaction des ressources en eau, dans un contexte de concurrence croissante entre les différentes utilisations de l’eau ?". Parmi les enjeux à débattre lors de cette rencontre figure aussi la question liée à : "Comment les politiques hydrique et agricole s’étayent et se renforcent-elles mutuellement afin d’atteindre des objectifs de la sécurité hydrique et de la souveraineté alimentaire en faveur d’une prospérité partagée ?". Selon le communiqué, les modalités de candidature et les informations supplémentaires relatives à la 8ème édition sont publiées sur le site officiel du ministère de l’Équipement et de l’Eau (http://www.equipement. gov.ma/) et celui du Conseil mondial de l’eau (https://www. worldwatercouncil.org/). La réception des candidatures se fera à partir du 04 août 2023 via la plateforme dédiée : www.hassan2gwwp.org, a précisé la même source, notant que la date de clôture des candidatures est prévue pour le 30 septembre 2023. Le Grand Prix mondial Hassan II de l’eau est une initiative menée conjointement par le Maroc et le Conseil mondial de l’eau, à la mémoire de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II pour sa vision éclairée et stratégique en matière de protection et de gestion intégrée et durable des ressources en eau, ainsi que pour ses actions en faveur de la coopération internationale. Ayant pour thème général "La coopération et la bonne gestion dans le domaine du développement et de l’utilisation des ressources en eau", le Grand Prix mondial Hassan II de l’eau est attribué à une personne, un groupe de personnes, une institution ou organisation ayant accompli une importante contribution dans les domaines du développement et de l’utilisation des ressources en eau, au niveau tant scientifique qu’économique, technique, environnemental, social, institutionnel, culturel ou politique. Le prix est remis tous les trois ans à l’occasion du Forum mondial de l’eau lors d’une cérémonie spéciale, organisée dans le cadre de la session plénière d’ouverture, au cours de laquelle le lauréat recevra un chèque de 500.000 $ US, un trophée et un certificat. Après Kyoto en 2003, le Grand Prix mondial Hassan II a été remis à Mexico en 2006, à Istanbul en 2009, à Marseille en 2012, à Daegu-Gyeongbuk en 2015, à Brasilia en 2018 et à Dakar en 2022.