La 5ème Rencontre nationale des amateurs de la musique andalouse a mis l'accent, samedi à Fès, sur les différentes caractéristiques du patrimoine authentique marocain.



La cérémonie de clôture de cet événement artistique et culturel, organisé par l'Association de la renaissance de la musique andalouse de Fès et l'Association Fès-Saiss sous le signe "Les médias au service du patrimoine : la musique Al Ala comme exemple", a été marquée par l'organisation d'un concert musical interprété par l’orchestre Mohamed El Arabi, basé à Tanger et dirigé par l'artiste Mohamed Laâroussi.



La cérémonie a également été marquée par un hommage à l'artiste Haj Mohamed Zaki, considéré comme l'une des grandes figures de la musique andalouse à Rabat, en reconnaissance de ses contributions dans ce domaine.



Le programme de la manifestation comprenait une master class sur le thème "L'importance et le rôle des médias dans la diffusion du patrimoine marocain, la musique Al Ala comme exemple", avec la participation de plusieurs chercheurs.



Le secrétaire général de l'Association de la renaissance de la musique andalouse à Fès, Rachid Bennani, a affirmé que cet hommage rendu à l'une des figures marquantes de la musique andalouse au Maroc est une reconnaissance de ses qualités humaines et de sa contribution à la promotion et à la pérennité de ce noble héritage au Maroc.



Il a ajouté que l’artiste Mohamed Zaki a commencé son parcours artistique et musical à un jeune âge avant de rejoindre plusieurs orchestres à Rabat pour perfectionner son expérience et ses connaissances dans le domaine musical.



L’artiste Zaki a indiqué, de son côté, que cet hommage représente une incitation à la persévérance pour promouvoir la musique andalouse et transmettre cet héritage aux nouvelles générations.