La 3ème édition de la Conférence africaine des agents de football à Rabat

La 3ème édition de la Conférence africaine des agents de football (AFAC 2025) se tiendra du 28 au 30 avril courant à Rabat.



Organisé par l’Association des agents de football africains (AFAA) en partenariat avec la Fédération internationale de football (FIFA), et avec le soutien et la participation de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), cet événement marquera, dans sa 3ème édition, "un tournant stratégique pour la profession d’agent de football sur le continent", indique un communiqué des organisateurs.



Selon la même source, AFAC 2025 réunira des figures majeures du football mondial, des décideurs politiques, des représentants d’institutions sportives internationales ainsi que des experts en innovation et en digitalisation du secteur.



Pour les organisateurs, le Maroc a été un choix naturel pour abriter cette conférence vu que le Royaume, fort d’une stratégie ambitieuse axée sur la modernisation des infrastructures sportives, la formation des talents et la diplomatie sportive, se positionne aujourd’hui comme un acteur central du développement du football en Afrique.



"Pays hôte de la Coupe d’Afrique des nations 2025 et coorganisateur de la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, le Royaume représente un cadre idéal pour cette conférence panafricaine", souligne-t-on.

La conférence s’articulera autour de trois journées rythmées par des panels, keynotes et ateliers animés par des experts internationaux.



Les thématiques abordées porteront sur "le rôle des décideurs politiques dans la structuration d’un écosystème durable", "la montée en puissance des agents licenciés par la FIFA", "la digitalisation du football africain comme levier d’innovation et d’inclusion", "le développement du football féminin, entre défis et opportunités à l’échelle mondiale".



La dernière journée sera consacrée aux enjeux de gouvernance et d’éthique, avec un focus sur des problématiques telles que le recrutement et la représentation des mineurs et la lutte contre la traite des êtres humains dans le sport.