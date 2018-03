La 21ème manche du championnat de foot à moitié tronquée

La 21e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 se déroule en cette fin de semaine et sera tronquée de quatre matchs en raison de la participation du WAC, du Raja, du DHJ et de la RSB aux compétitions africaines.

Pour le reste, le Grand stade de Marrakech abritera ce samedi, à partir de 18h, le derby du Sud entre le KACM et le Hassania d’Agadir. Les locaux, 11èmes au classement avec 24 points, chercheront à assurer leur maintien le plus tôt possible et éviter par la même occasion les mauvaises situations des saisons passées. Une tâche difficile face au dauphin de l’exercice qui se déplacera à Marrakech avec la volonté de s’accaparer du fauteuil de leader. Les coéquipiers de Houasli sont favoris du fait qu’ils prônent un jeu ouvert et offensif qui a mis en difficultés les formations les plus chevronnées.

Dimanche, à 15h, l’AS FAR reçoit l’Ittihad de Tanger au Complexe Moulay Abdellah de Rabat. Un match très important pour les deux équipes qui ont des objectifs différents. L’IRT, premier au classement général, tentera de poursuivre son bonhomme de chemin et de creuser, si possible, l’écart avec ses poursuivants immédiats. De leur côté, les hommes de Khairi, en manque d’inspiration lors des derniers matchs, tenteront d’enregistrer un bon résultat qui leur permettra de retrouver la confiance et de se hisser en haut du tableau.

Au stade Père Jégo, toujours à 15h, le RAC reçoit le FUS de Rabat. Derniers au classement, les locaux sont plus que jamais proches de la DII et une nouvelle défaite ne fera qu’aggraver leur situation. En face, ayant vu leurs chances d’assurer une qualification africaine s’estomper, les hommes de Walid Regragui cherchent à terminer la saison sur une bonne note et à intégrer dans la formation type des jeunes qui peuvent donner un plus au groupe.

Enfin à Khouribga, l’OCK affronte le CAK au Complexe OCP à partir de 17h. Occupant, respectivement les 12e et 13e places avec un point de plus pour les Khouribguis, les deux équipes tenteront de s’approprier les trois points de la partie qui leur permettront de quitter la zone des turbulences. Les rencontres qui devaient opposer le MAT au DHJ, le CRA au WAC, la RSB au RCOZ et le RCA à l’OCS ont été reportées aux 28 et 29 mars courant.