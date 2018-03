La 19ème journée du championnat promet de belles affiches

La 19ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro1, se déroulera cette fin de semaine avec des rencontres à suspense aussi bien en haut du tableau qu’en bas du classement.

Une journée sans report qui devait débuter vendredi soir avec le choc opposant le leader à son dauphin, à savoir le Raja de Casablanca à l’IRT.

Pour les matchs de ce samedi, le DHJ reçoit le WAC au stade El Abdi dans l’affiche de la 19e journée. Les Jdidis, 4e au classement avec 29 points, voudraient rester parmi les équipes du haut, mais la mission face au WAC ne sera pas facile, vu les dernières prestations du Wydad.

A 15h, le MAT accueille le RCOZ au stade Saniet R’mel à Tétouan. Deux mal lotis qui continuent à patauger en bas du tableau, et ce malgré le changement de leurs entraîneurs respectifs, Youssef Fertout et Mohamed Bekkari.

A 17h, la RSB reçoit le CAK au stade municipal de Berkane. Une occasion propice pour les coéquipiers d’E Kaâbi pour améliorer leur classement. De l’autre côté, une nouvelle défaite risque de compliquer davantage la situation du CAK.

En ce qui concerne les rencontres de dimanche, c’est le CRA qui ouvrira le bal en recevant le FUS au stade Mimoune El Arsi à partir de 14h30. Les Hoceimis, auteurs d’un parcours satisfaisant jusque-là ne devraient pas avoir trop de difficultés pour venir à bout de leurs adversaires qui, après une lourde défaite à domicile face au WAC et une autre en déplacement contre le DHJ, devront se ressaisir et retrouver leurs marques.

A 15h, au stade Père Jégo qui rouvre ses portes, le RAC reçoit l’OCS. Avant-derniers avec 12 points, les hommes de Mandoza doivent impérativement remporter ce match pour garder l’espoir du maintien. En face, même s’il n’est pas encore à l’abri d’une mauvaise surprise, l’OCS n’aura pas trop de pression sur les épaules et devrait être le plus proche de la victoire.

A Khouribga, l’OCK reçoit le Hassania d’Agadir au Complexe de l’OCP à partir de 17h. Une belle affiche entre deux équipes qui prônent un jeu ouvert mais dont les enjeux sont différents. Les visiteurs tenteront de gagner le match pour poursuivre leur course au titre, tandis que les Phosphatiers, malgré leur petit sursaut lors des dernières journées, restent proches de la zone des turbulences.

A 19h, en match de clôture de cette journée, l’AS FAR croisera le fer avec le KACM au Complexe Moulay Abdellah de Rabat. Les deux équipes sont appelées à l’emporter pour faire oublier leurs dernières défaites. Avec Khairi à la tête du staff technique, l’AS FAR a les moyens pour venir à bout de son adversaire. De l’autre côté, les hommes de Mariana ne semblent plus en mesure de tenir tête à leurs vis-à-vis. Deux défaites et six buts encaissés lors des deux dernières rencontres résument la situation du Kawkab.