La 15ème édition de la Coupe du Trône de golf à Ifrane

Le Michlifen Golf & Country Club d'Ifrane accueillera les compétitions de la 15è édition de la Coupe du Trône de golf, du 9 au 15 septembre prochain, au titre de la saison 2018, avec la participation de 12 clubs venus des quatre coins du Royaume. Organisée par la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) et l'Association du Trophée Hassan II de golf, cette compétition verra la participation des meilleurs golfeurs nationaux, représentant les clubs Tony Jacklin Casablanca, le Royal Golf Dar Es Salam de Rabat, le Royal Golf de Marrakech, le Palm Golf Casablanca, le Royal Golf d'Agadir, le Royal Golf d'Anfa-Mohammedia, le Golf Oued Fes, le Royal Golf d'El Jadida, le Royal Country Club de Tanger, le Casa Green Golf Club, le Golf Al Maaden Marrakech et le Golf Saidia Lac.

Les tours de qualification auront lieu les 11 et 12 septembre, alors que les quarts de finale et les demis-finales se tiendront respectivement les 13 et 14 septembre, selon la formule Match Play. Le match de classement pour la 3è place se déroulera la matinée du 15 septembre alors que la finale se jouera le même jour toujours selon la formule Match Play avec 8 participants.

La 14è édition de la Coupe du Trône de golf avait été remportée en 2017 par le club casablancais de Tony Jacklin en battant en final le Royal Golf Dar Es Salam de Rabat sur le score de 6 points à 5, au Royal Golf de Cabo Negro.