La 11ème édition de "Rabat Vélo" à Kénitra

L’Association nationale femme activité physique et sport (ANFAPS) organise, le 22 décembre à Kénitra, la 11ème édition de l’événement sportif "Rabat Vélo".



Organisé en partenariat avec la préfecture de la province de Kénitra, l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) et l’Agence marocaine Antidopage (AMAD), cet événement sera également l’occasion de donner le coup d’envoi de la première édition de "Kénitra Vélo", indique l’ANFAPS dans un communiqué.



Cette 11ème édition de "Rabat Vélo", qui se tiendra sous le thème "Bougez pour un mode de vie sain", sera ouverte à tous, ajoute le communiqué.

A travers cet événement, l’ANFAPS s’engage à contribuer à l’amélioration de la qualité de vie, grâce à l’éducation du corps et de l’esprit par la pratique systématique de l’activité physique et du sport.



L'association œuvre aussi à promouvoir l’idée d’une journée nationale "Pour un mode de vie sain et sans voiture", dans toutes les grandes villes du Royaume.