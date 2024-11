LDC de la CAF : Le Raja coiffé au poteau par l’ASFAR

L’AS FAR s’est imposée face au Raja de Casablanca (2-0), en match de la 1-ère journée de la poule B comptant pour la Ligue des champions d'Afrique de football, disputé mardi au stade Laarbi Zaouli de Casablanca.



Le premier but de l'AS FAR a été marqué par Ahmed Hammoudan à trois minutes de la fin du temps réglementaire de la première période. Khalid Ait Ourkhane a doublé la mise à la 6ème minute du temps additionnel du match.



Lors de la prochaine journée, prévue le 7 décembre, les Verts feront le déplacement en République démocratique du Congo pour affronter Maniema Union AC, alors que les Militaires accueilleront les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns.



Les Sud-Africains et les Congolais s’étaient quittés sur un nul blanc dans l'autre match du groupe.



Résultats

1ère journée



Groupe A

TP Mazembe (RDC)-MCA (ALG) : 0-0

Young Africans (TAN)-Al Hilal (SOU) : 0-2.



Groupe B

Raja (MAR)-ASFAR (MAR) : 0-2

Mamelodi-Maniema : 0-0.



Groupe C

Al Ahly (EGY)-Stade d’Abidjan (CIV) : 4-2

CR.Belouizdad-Orlando (AFS) : 1-2.



Groupe D

EST (TUN)-Djoliba (MAL) : 4-0

Pyramids (EGY)-Sagrada (ANG) : 5-1.