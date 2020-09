L’ opération sauvetage de l’IRT se poursuit de plus belle

L' Ittihad de Tanger a arraché la victoire sur la pelouse de l'Olympique de Khouribga (0-1), en match retard comptant pour la 22è journée de Botola Pro D1, disputé mardi soir à Khouribga. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre d'Ibrahim Bezghoudi qui permet aux siens de décrocher les trois points de la victoire. Au terme de la rencontre, l'Olympique de Khouribga stagne à la quatorzième place du classement avec un total de 24 points, suivi par son adversaire du jour qui, malgré la victoire, demeure avant-dernier avec 21 unités. Plus tôt dans la soirée, le Raja de Béni Mellal et le Difaâ d'El Jadida se sont neutralisés (0-0) à Oued Zem, au terme d'un match retard comptant pour la même journée. Ainsi, les deux clubs se sont partagés les points au terme d'une rencontre sans réalisation où très peu d'occasions ont été créées de part et d'autre. Réduits à dix après l'expulsion de Hamza Darai à la 83è minute, les Jdidis n'ont pas pu faire mieux qu'un nul face à la lanterne rouge du championnat. A l'issue de cette rencontre, le Difaâ demeure à la sixième place du classement avec un total de 35 points, tandis que son adversaire du jour est toujours dernier avec 10 unités. Hier mercredi, l'AS FAR devait reçevoir le Wydad de Casablanca au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah pour le compte de la 22è journée, tandis que l'autre rencontre, qui devait opposer le Raja de Casablanca au Rapide Oued Zem, a été reportée au 27 septembre (20h00), a annoncé mardi la Ligue nationale de football professionnel (LNFP). Dans un communiqué publié sur le site officiel de la FRMF, la Ligue indique que ce report intervient suite aux résultats du dernier test médical du Covid-19 auquel ont été soumises les composantes du Rapide Oued Zem et qui ont révélé la contamination de huit de ses joueurs. La même source précise que toutes les personnes ayant eu contact avec les joueurs contaminés ont été placés en isolement préventif. A noter que le RCA est leader du championnat avec un total de 45 points, tandis que le club de Oued Zem occupe la douzième position avec 27 unités.