L'investissement vert dans le tourisme requiert de grands efforts et le respect de l'environnement

L'investissement vert dans le domaine du tourisme requiert de grands efforts, le respect de l'environnement et des spécificités du milieu rural, a affirmé, lundi soir à Casablanca, Othmane Cherif Alami, président du Conseil régional du tourisme de la région de Casablanca-Settat.



Il existe une tendance internationale en faveur de l'investissement vert, encouragée par l'Organisation mondiale du tourisme, a souligné M. Alami dans une déclaration à la MAP, en marge d'un colloque organisé par le Conseil régional du tourisme, notant que le ministère du Tourisme et la Confédération nationale du tourisme travaillent dans ce sens afin d’examiner et de définir les objectifs du secteur pour les années à venir.



Dans le cadre de la Journée internationale du tourisme, célébrée cette année par l'Organisation mondiale du tourisme sous le thème "Tourisme vert et investissement", les conseils régionaux du tourisme au Maroc organisent une série de rencontres pour discuter de toutes les questions liées à ce sujet, notamment le tourisme vert et durable, a expliqué M. Alami.



Il a précisé que ces rencontres visent à identifier les moyens les plus efficaces pour atteindre l'objectif du Royaume d’attirer 17 millions de touristes d’ici 2026 et 26 millions de touristes à l’horizon 2030.



Pour sa part, Majid El Ghaib, professeur à l'Ecole supérieure de commerce et des affaires (ESCA), a relevé, dans une déclaration similaire, que l'objectif de cette rencontre est de mettre la lumière sur les avantages du tourisme vert et durable, ajoutant que le débat a porté sur l’examen des moyens d'investir dans ce domaine tout en respectant les spécificités environnementales et sociales du Maroc.



Le Maroc dispose de grands atouts dans ce domaine qui doivent être valorisés afin de suivre le rythme des mutations que connaît le monde actuellement, en particulier celles liées au changement climatique, a ajouté M. El Ghaib, également directeur de l'Institut de l'innovation sociale et du développement durable à l'ESCA, appelant les acteurs du secteur touristique à adopter des modèles d'investissement respectueux de l'environnement, des spécificités de la société des communautés et qui garantissent un développement durable.



Cette rencontre, à laquelle ont pris part des acteurs du domaine touristique à l'échelle de la région Casablanca-Settat, a été l'occasion de faire la lumière sur les différents défis auxquels est confronté le tourisme vert, dont l'un des objectifs est de parvenir au développement durable des citoyens à travers la création d’opportunités d'emplois respectueuses de l’environnement.