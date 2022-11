L'intrigant Angleterre-Iran avant la promesse Sénégal-Pays-Bas

L'ambitieuse Angleterre fait lundi ses grands débuts dans le Mondial-2022 contre la méconnue équipe d'Iran avant le choc entre le Sénégal et les Pays-Bas, alléchant même en l'absence de la star africaine Sadio Mané.



Les Trois Lions, qui restent sur une demi-finale mondiale et une finale continentale, se présentent confiants au Qatar, emmenés par leurs vedettes de Premier League et notamment leur capitaine Harry Kane.



Face à eux, se présente la modeste équipe d'Iran. Qualifiée pour la sixième fois, la troisième d'affilée, la "Team Melli" aurait toutes les raisons d'accueillir ce match en apparence déséquilibré comme une fête, si le pays n'était pas secoué depuis plus de deux mois par des manifestations suivies de violentes répressions qui fissurent la belle unité de la sélection.



Dans la foulée, les Pays-Bas, revanchards en raison de leur absence en 2018, tenteront de confirmer tout le bien que l'on pense d'eux en se défaisant du Sénégal. Même privé de son feu follet offensif Sadio Mané, qui a déclaré forfait au dernier moment, le lauréat de la Coupe d'Afrique des nations en titre a des arguments à faire valoir.



Enfin, les États-Unis et le Pays de Galles seront opposés lors d'un choc 100% anglophone et a priori ouvert entre les coéquipiers de Christian Pulisic et ceux de l'insubmersible Gareth Bale.