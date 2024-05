L’initiative Royale pour l'Atlantique soulignée à Belgrade

L’initiative Royale pour l’Atlantique a été mise en exergue lors d’une conférence à la faculté de diplomatie et de sécurité de Belgrade, autour de la thématique "Priorités et ambitions de la diplomatie marocaine - Étude de cas : l’Initiative Royale du Maroc Atlantique".



Lors de cette rencontre, l'ambassadeur du Maroc en Serbie, Mohamed Belhaj, a souligné que l’Initiative Royale pour l’Atlantique revêt une ‘’grande portée stratégique et historique’’, permettant d’ériger un ‘’pôle influent sur le plan continental visant à faire de la côte atlantique un centre d'intégration économique à grande échelle’’.



''Le Maroc œuvre à la promotion d’une économie maritime durable, au développement d’infrastructures routières, portuaires et ferroviaires dans le sud du royaume et à la création d'une flotte marchande nationale, d’où sa nouvelle vision à long terme pour la région, qui comprend l'accès à l'océan atlantique pour les pays de la région du Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad)", a ajouté M. Belhaj.



A cet égard, le diplomate marocain a relevé que cette initiative tend à diriger les efforts internationaux afin de fournir une ‘’approche holistique axée sur le développement durable et de créer des opportunités pour relever les défis auxquels sont confrontés ces pays riches en ressources humaines et naturelles, notamment le terrorisme et la radicalisation, le changement climatique, la pauvreté et l'instabilité politique, qui à leur tour alimentent d'autres menaces transnationales, dont le trafic d'êtres humains’’.



Revenant, par ailleurs, sur les relations entre le Maroc et la Serbie, M. Belhaj a mis en avant les nombreux points communs entre les deux pays, traditionnellement liés par des relations d’amitié, réitérant les positions communes et les convergences de points de vue aussi bien au niveau régional qu’international concernant les questions d’intérêt commun.



La conférence s’est articulée en grande partie autour des priorités de la politique étrangère du Royaume, à savoir ‘’le Maroc et les initiatives panafricaines’’, ‘’la coopération Sud-Sud’’, ‘’la coopération triangulaire’’, ‘’la consolidation de la paix et de la sécurité en Afrique’’, ‘’la diversification des partenariats internationaux’’, ‘’la consolidation du multilatéralisme’’, ainsi que l’organisation de la Coupe du monde 2030, en tant que vecteur et levier important de croissance et de développement économique.



Cette conférence, organisée dans le cadre de la coopération entre l’Ambassade du Maroc en République de Serbie et l’ensemble des universités serbes, a été marquée par la projection d’un film institutionnel sur les initiatives et projets initiés au Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que sur les priorités de la diplomatie marocaine, parmi lesquelles, figure le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États.



A cette occasion, M. Belhaj a eu des entretiens avec le doyen de la faculté de diplomatie et de sécurité de Belgrade, le professeur Radojica Lazić, sur les voies de coopération future entre cette institution et l'Ambassade du Royaume, à même de prospecter les moyens de raffermir davantage les liens avec d’autres grandes écoles et universités marocaines et serbes.