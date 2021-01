L'initiative Global Shapers Community du WEF ouvre un hub à Laâyoune

La Global Shapers Community, une initiative du World Economic Forum (WEF-Forum économique mondial) destinée aux jeunes leaders, a annoncé avoir ouvert son 444ème hub dans la ville de Laâyoune. "Le hub de Laâyoune rejoindra d'autres hubs au Maroc situés à Rabat, Casablanca, Salé, Fès, El Jadida et Marrakech pour travailler ensemble en vue d’améliorer leurs communautés locales", indique un communiqué de l’initiative, qui compte plus de 13.000 membres originaires de 151 pays.



La Global Shapers Community a désigné Mohamed El Moutaouakil, fondateur et PDG d'International Food Dev-Corp et ancien membre du hub de Casablanca, pour lancer son antenne de Laâyoune. "C'est une étape importante pour Laâyoune et nous sommes impatients de travailler ensemble pour améliorer l’état de notre ville", a-t-il déclaré, cité par le communiqué.



De son côté, le directeur de la Global Shapers Community, Wadia Ait Hamza, a expliqué que l’initiative "soutient les jeunes leaders qui sont exceptionnels dans leur potentiel, leurs réalisations et leur volonté de contribuer à leurs communautés en façonnant les programmes de développement locaux, nationaux et régionaux". Dans chaque ville, des équipes de Shapers s'auto-organisent pour créer des projets qui répondent aux besoins de leur communauté.



D’après le communiqué, les représentants du hub de Laâyoune ont reçu un fort soutien de la commune de Laâyoune ainsi que de différents acteurs locaux, qui ont exprimé "leur satisfaction et leur appui à ce groupe de jeunes leaders dynamiques". L’opération de recrutement des membres du hub de Laâyoune débutera dans les prochaines semaines. Les jeunes de Laâyoune âgés de 18 à 27 ans désireux de jouer un rôle actif dans le changement de leur communauté locale et de co-créer des solutions innovatrices, sont invités à postuler en ligne.