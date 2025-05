L’iniquité consacrée par une réforme vouée à l’échec

Mahmoud Abba

Or, si le gouvernement estime qu’un enseignant coûte cher, un mauvais enseignant – découragé, mal formé ou démotivé – coûte infiniment plus cher à la nation. On oublie trop souvent que l’école ne se réforme pas uniquement à coups de briques et de câbles à fibre optique. Les infrastructures comptent, certes. Mais l’âme d’un système éducatif, ce sont ses enseignants, son projet pédagogique, sa cohérence, sa boussole. Et cette boussole, le gouvernement semble l’avoir perdue.C’est justement cette perte de repères que dénonce vigoureusement le Groupe socialiste. La loi-cadre issue de la vision stratégique du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, fruit d’un long processus participatif, avait balisé une voie claire. Un consensus national rare, que le gouvernement a choisi d’ignorer. «Cette vision stratégique, pourtant approuvée par toutes les forces politiques, est aujourd’hui abandonnée, effacée d’un trait de plume par un ministre de la majorité dans un geste aussi léger qu’irresponsable», s’indigne Abba.Résultat? On assiste à un retour inquiétant à la case départ: nouvelles consultations, nouveaux diagnostics, nouvelles promesses. Une réforme de la réforme. Un diagnostic du diagnostic. Pendant ce temps, les élèves s’égarent, les enseignants s’épuisent et le système s’enlise. L’éducation devient otage des alternances politiques, piétinée par l’improvisation et le court-termisme.Le Maroc, lui, continue de glisser dans les classements internationaux. Le dernier rapport mondial sur l’éducation le classe 63ème sur 72 pays. Une statistique douloureuse. Un signal d’alarme. «Ce classement n’est pas seulement une donnée, c’est un verdict», affirme Fatras. «Il consacre l’échec d’un modèle construit à rebours des priorités nationales. Il est le fruit amer d’une logique de réforme dictée par des institutions financières internationales, qui imposent des choix antisociaux: privatisation, réduction des dépenses, démantèlement du service public».Le constat est implacable : derrière l’étiquette flatteuse des «écoles pionnières», c’est un modèle élitiste qui se construit, aux dépens de l’universalité et de l’équité de l’enseignement. Un modèle où l’on investit massivement dans des vitrines pendant que le reste du bâtiment s’effondre. Un modèle qui tourne le dos à l’engagement national pour une école pour tous, en la réduisant à un laboratoire d’expérimentation au service d’une idéologie libérale importée.Le Groupe socialiste –Opposition ittihadie n’a pas seulement formulé des critiques. Il a posé les jalons d’un autre chemin. Celui d’une réforme éducative intégrée, inclusive, fondée sur la loi-cadre et la vision stratégique. Une réforme qui donne la priorité à l’école publique, aux enseignants, aux pédagogies adaptées aux réalités sociales. Une réforme qui refuse de choisir entre excellence et équité, mais qui s’emploie à les réconcilier.Mohammed Abba l’a résumé ainsi : «L’école publique n’est pas un vestige à rafistoler à la marge. Elle est le cœur battant de notre avenir commun. Et si nous échouons à la réformer, nous échouons en tant que nation». Et Fatras d’ajouter: «L’école, ce n’est pas un laboratoire. C’est un contrat social. Un engagement solennel de l’Etat envers ses citoyens. Et cet engagement ne peut être délégué ni marchandisé. Il doit être défendu, renforcé, sanctuarisé».À l’heure où tant de pays réaffirment la centralité de l’éducation dans leur projet de société, le Maroc ne peut se permettre un pas de côté. L’enjeu n’est pas seulement scolaire, il est civilisationnel. Car «ouvrir une école, c’est fermer une prison». Il ne s’agit pas ici d’un simple aphorisme littéraire, mais d’un acte de foi politique. Les Ittihadis n’ont jamais cessé de défendre ce principe simple mais fondamental : l’école publique est un bouclier social avant d’être une institution pédagogique. Héritiers d’une tradition politique profondément ancrée dans les valeurs de justice, d’égalité et de progrès, les Ittihadis continuent de croire que chaque école ouverte est une brèche dans le mur de l’injustice sociale et un rempart contre la reproduction des inégalités.C’est dans cette lignée que Mohammed Abba et Hanane Fatras s’inscrivent lorsqu’ils rappellent, à leur manière, cette conviction forgée au feu de décennies de lutte : l’éducation n’est pas un luxe que l’on optimise, c’est une promesse qu’on honore.