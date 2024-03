L'infrastructure sportive à Taza renforcée par trois terrains de proximité

Trois terrains de proximité ont été inaugurés, lundi dans la commune urbaine de Oued Amlil relevant de la province de Taza, dans le cadre des efforts visant à renforcer les infrastructures sportives.



L'inauguration de cet espace sportif, qui comprenait l'aménagement de trois terrains de proximité en gazon synthétique et d'une clôture de protection pour un investissement de plus de 2,9 millions de DH (MDH), s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'Agence pour la promotion et le développement des provinces et préfectures du Nord et la Direction provinciale de la jeunesse.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de la jeunesse, de la culture et de la communication - secteur jeunesse- à Taza, Abdelkader Al Hamdani, a indiqué que cet espace de proximité construit au complexe de la jeunesse de Oued Amlil, apportera une valeur ajoutée au profit notamment des jeunes, en imprimant une forte impulsion au sport au niveau provincial.



Il a ajouté que cet espace sportif vise à renforcer les infrastructures sportives de Oued Amlil, ainsi qu'à élargir la base des pratiquants du sport dans la province.

De son côté, Abdellah Bouhchou, acteur associatif à Oued Imlil a fait savoir que cet espace de proximité aura un impact positif direct sur la jeunesse, notamment en termes d'orientation sportive et d'encadrement.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des infrastructures sportives à l'échelle de la province de Taza de même qu'elle incarne également la politique de proximité sociale, visant à développer les talents sportifs chez les enfants et les jeunes, et à promouvoir l'insertion socio-sportive de la population cible à travers un accès plus large aux équipements et services de base.