L’incroyable provocation de Neymar après le coup de gueule de Mbappé

La star du PSG Neymar a participé à deux tournois de poker, mercredi 15 février à Paris, au lendemain de la défaite contre le Bayern Munich (0-1). Il a joué jusque tard au point de se qualifier dans l’une des compétitions de l’European Poker Tour.



«Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, que chacun mange bien, dorme bien». C’était les propos de Kylian Mbappé après la courte défaite du PSG face au Bayern (0-1) mardi 14 février. Pas sûr que le Français ait apprécié les stories diffusées sur le compte officiel de Poker Stars au lendemain du match. Autour de 22h30, l’entreprise de poker en ligne a diffusé plusieurs vidéos de Neymar en pleine partie à l’European Poker Tour à Paris.



Le Brésilien, ambassadeur de Pokerstars, a participé à deux tournois ce mercredi. Le premier a été disputé dans l’après-midi, mais il s’est rapidement fait éliminer de celui-ci. En revanche, il est toujours en course dans la deuxième compétition, un tournoi à plus de 10.000€ de frais d’entrée, commencé à 19 h.

Neymar a joué jusque tard dans la soirée pour se qualifier pour le deuxième jour de l’épreuve.



Cette sortie est loin d’être idéale dans le timing parisien. Le PSG reste sur une série de trois défaites de suite, une première depuis 2011 et le début de l’ère QSI au club. Face au Bayern, Neymar avait d’ailleurs eu toutes les peines du monde à s’exprimer dans le jeu. Il aura l’occasion de se relancer dimanche pour la réception de Lille.