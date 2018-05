L’implication du Polisario dans le crime transfrontalier mise à nu

Conformément à de nombreux rapports ayant apporté des preuves tangibles et irréfutables, le Polisario serait impliqué dans des crimes transfrontaliers. C’est ce qui ressort d’un article publié par l’agence argentine «Total News» sous le titre «Condamnation croissante des activités terroristes du Front Polisario» soulignant que de nombreuses réalités démontrent que le Polisario traîne une longue histoire d’activités terroristes et ses liens avec le crime organisé international.

Dans ce cadre, l’académicien argentin, Alberto Carlos Agosinio, spécialiste des relations internationales et des affaires stratégiques, a souligné qu’à de nombreuses occasions, un grand nombre d’experts dans le domaine sécuritaire, ont dénoncé l’existence de connexion entre le Polisario, le crime organisé transfrontalier et le terrorisme, se référant au dernier rapport publié par l’Institut flamand pour la paix qui souligne l’implication du Polisario dans des actes terroristes dans la zone sahélo-saharienne.

L’expert argentin, auteur de l’ouvrage «Géopolitique du Sahara et du Sahel» considère que l’implication du Polisario dans des actes terroristes n’est pas récente. Il précise que dans les années 70 et 80, les miliciens du Polisario ont exécuté des opérations terroristes contre des navires qui menaient des activités de pêche dans les eaux marocaines au large des côtes du Sahara marocain. Ces opérations s’étaient soldées par la mort de plus de 300 innocents. Il précise que les terroristes du Polisario n’ont, jusqu’à présent, pas fait l’objet d’enquête et n’ont pas été punis pour les crimes qu’ils avaient commis. Conformément à ce qu’a confirmé l’association des victimes canariennes des terroristes du Polisario. L’auteur de l’article s’est arrêté sur les preuves de l’implication des éléments du Polisario dans les opérations d’enlèvement de bénévoles venus dans la région accomplir des activités solidaires, notamment ceux d’entre eux qui travaillent pour des ONG européennes.

L’expert argentin a indiqué qu’il existe des preuves de complicité de responsables algériens avec les dirigeants du Polisario pour le détournement des aides humanitaires, dons de gouvernements et ONG destinés aux habitants des camps de Tindouf.

L’auteur de l’article a conclu qu’il n’y aura pas de réelle sécurité dans la zone sahélo-saharienne tant que le Polisario laisse les habitants des camps dans cette situation sans autre perspective que celle de se laisser embrigader par les organisations terroristes ou de s’adonner au trafic.