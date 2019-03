L’hommage discret de Serena Williams à Meghan Markle

Les soutiens, Meghan Markle peut les compter sur les doigts de la main. Heureusement, elle est toujours épaulée par sa grande amie Serena Williams. Depuis qu’elle a officiellement intégré la famille royale, la duchesse de Sussex fait l’objet des pires critiques, surtout venant de ses proches. Dès qu’il a su qu’elle allait épouser le prince Harry, son père Thomas Markle lui a fait tous les coups bas possibles. Fausses paparazzades, déclarations assassines dans la presse ou encore très récemment, la révélation de la lettre que l’ancienne comédienne lui avait envoyée juste après son mariage. Une situation qui scandalise Serena Williams, qui ne comprend pas un tel acharnement.

Dans les colonnes du magazine People, la championne de tennis de 37 ans avait d’ailleurs exprimé son désarroi face au sort réservé à Meghan Markle : «Parfois j’ai envie de lui dire : “Meghan, arrête d’être aussi gentille. Tu es enceinte, tu n’es pas supposée avoir des hormones ? Pourquoi es-tu si gentille ?” Mais elle a toujours été comme ça». La sportive a même mis son équipe de relations publiques à la disposition de la famille royale afin de mettre un terme au déferlement de haine contre la belle-sœur de Kate Middleton sur les réseaux sociaux.

Et pour remonter le moral de Meghan Markle, Serena Williams a également mis la main au portefeuille pour lui concocter une baby shower de rêve. Si Amal Clooney a payé à l’épouse du prince Harry son trajet en jet privé jusqu’à New York, c’est la joueuse de tennis qui a réglé sa suite dans le luxueux Mark Hotel. Un cadeau s’élevant à 57 000 dollars. De quoi redonner le moral à la future maman mais pas autant que lorsqu’elle a découvert, ce dimanche 24 février, le discours de son ami lors de la cérémonie des Oscars. Alors qu’elle devait lancer un petit clip du film A Star is Born, Serena Williams a évoqué sur scène le rôle poignant de Lady Gaga, qui interprète une chanteuse de country, Ally. Un personnage qu’elle compare visiblement à la duchesse de Sussex. «Quand nous sommes jeunes, nous rêvons tous de ce qu’on va accomplir dans la vie, a déclaré Serena Williams. Avoir un rêve est facile. Le réaliser est difficile. Peu importe le rêve, que ce soit devenir une actrice, une joueuse de tennis ou une chanteuse, comme Ally dans A Star is born. Dans ce long-métrage, nous voyons au travers les yeux d’Ally les hauts et les bas de ce chemin vers le succès. Il y a la course à la célébrité, la pression du succès et la peine qui vient en sacrifiant l’amour pour la carrière… ou la carrière pour l’amour». Un clin d’œil à Meghan Markle qui a dû abandonner sa carrière de comédienne pour épouser le prince Harry et respecter le protocole inhérent à la famille royale.