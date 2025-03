L'hommage de l’AMAD à Mohamed Timoumi

Un vibrant hommage a été rendu, mercredi à Rabat, à la légende vivante du ballon rond marocain, Mohamed Timoumi, à l'initiative de l'Agence marocaine antidopage (AMAD).



A cette occasion, un match de gala a été organisé, opposant d'anciennes stars de l'AS FAR et de l'Union Touarga, la plupart ayant porté les couleurs de la sélection nationale.



Ont pris part à cette rencontre ramadanesque, qui s'est déroulée dans un climat d'amitié et de joie en présence d'un public venu admirer des joueurs qui avaient fait le bonheur des férus du football marocain, notamment Lahcen Ouadani (H'ssina), Abderrazak Khairi, Abdellatif Iraki, Mohamed Ouardi (Chicha) et Abdallah Haidamou.



A cette occasion, la présidente de l'AMAD, Fatima Abouali, s'est dite honorée d'avoir organisé cet hommage qui vient reconnaître toutes les valeurs sportives et humaines d'un joueur et d'une personne hors-pair.



"Mohamed Timoumi incarne toutes les valeurs prônées par l'AMAD", a-t-elle mis en évidence, notant que "Hamouda" comme aiment l'appeller ses fans, a toujours fait preuve d'une discipline tactique et "physique" sur et en dehors des pelouses.

Pour sa part, le Ballon d'or africain 1985 a exprimé sa joie et sa gratitude à l'AMAD à l'origine de cette initiative toute particulière à son égard.



Le magicien marocain a émis le souhait de voir d'autres joueurs, qui ont marqué l'histoire du football, honorés à leur tour, pour le plus grand bonheur de la famille du sport marocain.