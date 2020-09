L’hommage de Justin Bieber à BTS

Justin Bieber a rendu hommage au phénomène BTS dans une vidéo enregistrée pour E! News, retraçant leur parcours incroyable et expliquant pourquoi ils sont désormais des artistes incontournables.



Prêtant sa voix à ce court projet, la star déclare alors que des images du groupe défilent à l’écran: “Ils ont fêté la nouvelle année à Times Square, puis se sont retrouvés dans le Carpool Karaoke de James Corden. Ils se sont produits à la Gare de Grand Central à New York, et ont offert une prestation virtuelle pour les VMAs. BTS continue d’exploser notamment avec la sortie de leur premier single en anglais ‘Dynamite’. En une seule journée, la vidéo a été la plus vue de toute l’histoire de YouTube et aussi la plus commentée de la plateforme. La deuxième étant également un de leurs propres morceaux”.



Un bel hommage qui plaira probablement beaucoup aux principaux intéressés!



De son côté, Justin a récemment admis qu’il souhaitait changer sa façon d’être pour être un meilleur mari et futur papa.



Le chanteur de 26 ans s’est effectivement rendu sur son compte Instagram afin de faire un bilan et a admis que grandir sous le feu des projecteurs, étant plus jeune, l’avait “frustré” et que son “ego” avait anéanti plusieurs de ses relations.



Justin est maintenant marié au mannequin Hailey Bieber et est désormais motivé par “la vérité et l’amour”.



Le chanteur a écrit à côté d’une photo : “Je viens d’une petite ville appelée Stratford dans l’Ontario au Canada. Je n’ai jamais été du genre matérialiste et je n’ai jamais été intéressé par l’argent ou la gloire. Mais quand j’étais adolescent, j’étais frustré et je manquais de confiance en moi. J’ai commencé à changer. C’était mon ego et ma soif de puissance qui me guidaient et cela a anéanti plusieurs de mes relations. Maintenant, je souhaite avoir des relations saines”.