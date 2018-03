L’hommage de Céline Dion à son père

Si Céline Dion respire la joie de vivre, elle n'oublie jamais ses proches défunts. Après avoir rendu hommage à René, son mari disparu tragiquement il y a un peu plus de deux ans au mois de janvier dernier, la célèbre chanteuse a adressé un petit mot à son papa qui aurait eu 95 ans la semaine dernière. «Papa tu aurais eu 95 ans aujourd'hui. Je pense à toi et je t'aime», écrit la star sur son compte Instagram sous un cliché d'elle dans les bras de son père tant chéri. Adhémar Dion, le père de Céline Dion, s’est éteint à l'âge de 80 ans, le 30 novembre 2003 après une longue et difficile bataille contre un cancer des os. Une tragédie pour Céline Dion qui a toujours été très proche de sa grande famille.

Depuis le début de l'année 2018, Céline Dion traverse une période difficile. En janvier, la chanteuse avait été contrainte d'annuler plusieurs concerts pour cause de maladie. Le 14 janvier dernier, Céline Dion écrivait sur son compte Facebook : « J'ai eu beaucoup de mal à terminer le spectacle d'hier, j'y ai passé mes dernières énergies. Mon médecin m'a donc ordonné le repos pour ce soir. Je suis sincèrement désolée d'annuler un autre concert ce soir, en plus des deux représentations de la semaine dernière. Vous êtes mes plus grands supporteurs et je suis dévastée de vous décevoir ». Une amère déception pour les fans qui s'étaient déplacés pour la voir sur scène.