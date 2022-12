L’exploit de l’EN en Coupe du monde restera dans les annales du football

L’ exploit de l’équipe nationale lors de la Coupe du monde 2022 restera dans les annales du football international, ont affirmé mardi d’anciens joueurs internationaux marocains.



Dans des déclarations à la MAP, ils ont souligné que la prestation des Lions de l’Atlas a subjugué le monde entier et a permis de mettre la lumière sur le développement du football au Maroc et sur les atouts du Royaume dans différents domaines.



A cet égard, l’ancien international marocain, Saâd Dahane, a indiqué que "l’équipe nationale nous a donné une joie immense avec son parcours historique lors du Mondial qatari qui restera gravé dans la mémoire de tous les Marocains", ajoutant que grâce à la performance des éléments nationaux, le monde entier connait désormais le Maroc.



La volonté et la rage de vaincre de l’équipe nationale a eu raison des plus grandes équipes au niveau mondial à l’instar de la Belgique, du Portugal et de l’Espagne, a-t-il relevé, ajoutant qu’il faut souligner le travail exceptionnel du sélectionneur national Walid Regragui et de son staff technique qui "nous ont permis de vivre cet exploit".



Il a ajouté qu’il faut désormais réaliser un autre exploit, à l'échelle continentale, lors de la Coupe d’Afrique des nations. Pour Merry Krimau, les Lions de l’Atlas ont réécrit l’histoire du football marocain, car on ne parle plus seulement de la prestation de l’équipe nationale au Mondial du Mexique en 1986, mais aussi de celle de 2022.



L’ancien international marocain a précisé que le haut niveau montré par les Lions de l’Atlas lors du Mondial qatari est sans précédent et "nous donne confiance quant à l’avenir de l’équipe nationale" et son parcours lors des différentes compétitions à venir.



Il est aussi important de mettre en avant l’apport des joueurs issus de l’Académie Mohammed VI de football, des joueurs formés localement et qui ont eu leur mot à dire lors de cette grand-messe du football mondial, a-t-il dit, relevant que la formation est la clé du succès pour le football marocain.



Le résultat de la sélection nationale n’est pas le fruit du hasard mais d’un travail important du staff technique national, a-t-il indiqué, notant qu’après l’accueil populaire réservé aux joueurs marocains, il faut se préparer à rééditer cet exploit au niveau continental lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations.