L’expertise marocaine brille lors d’une formation internationale sur le sauvetage sportif en Centrafrique

En Centrafrique, l’expertise marocaine a brillé en matière de sauvetage sportif. En effet, le Marocain Mohamed Ghorbal, président de l’Académie africaine de sauvetage sportif, a supervisé les journées de formation pour les sauveteurs internationaux. Organisé dans la capitale Bangui par la Fédération internationale de sauvetage sportif, et plus précisément au siège du Parlement de la République centrafricaine, cet évènement a mis en lumière les compétences marocaines dans ce domaine.

Cette session de formation, partie intégrante du calendrier de la Fédération internationale de sauvetage sportif, a profité à plusieurs pays du continent, dont la République démocratique du Congo, le Congo Brazzaville, le Tchad et donc le pays hôte, la Centrafrique. Les participants n’ont pas boudé leur plaisir au moment de juger le rôle et l’implication à la fois du Royaume du Maroc et de l’Université Royale marocaine de sauvetage sportif, dans la diffusion d’une expertise enrichissante dans le domaine. Expertise qui s’est d’ailleurs traduite par l’organisation de plusieurs ateliers et sessions de formation, chaleureusement salués par la Fédération internationale de sauvetage sportif.

Pour rappel, le Royaume sera prochainement l’hôte des tournois internationaux de sauvetage à Agadir, ainsi que de la Conférence internationale de sauvetage qui aura lieu à Marrakech.