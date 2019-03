L'expérience marocaine en matière d'agro-industrie mise à Dakhla

Les participants à une session plénière, organisée samedi dans le cadre du Forum Crans Montana, ont mis en avant l'expérience marocaine pionnière dans le domaine de l'agro-industrie et de la promotion de la filière agricole.

Lors de cette rencontre, organisée sous le thème "L'agro-industrie au coeur d'une croissance durable et solidaire", les différents intervenants ont notamment mis l'accent sur les efforts menés dans le cadre du Plan Maroc Vert visant l'accompagnement des agriculteurs dans la valorisation de leurs produits, rapporte la MAP.

Le Royaume a ainsi amorcé des programmes ambitieux qui ont permis d'instaurer une approche résiliente et de développement durable, notamment en ce qui concerne les cultures à haute valeur ajoutée, ont-ils soutenu.

Outre les efforts de développement des activités agricoles et la modernisation des outils de travail, les conférenciers ont affirmé que le Maroc a également boosté la production agricole à travers des incitations financières, la mobilisation du foncier agricole et la promotion de projets structurés dans le cadre de partenariats public-privé.

Selon les intervenants, une autre réalisation majeure est à mettre à l'actif du Maroc à savoir celle de l'agrégation agricole qui a facilité l'accès au foncier agricole, permis de contourner le morcellement des terres agricoles et une meilleure valorisation et commercialisation des produits.

Ces stratégies, qui peuvent servir d'un modèle pour plusieurs pays africains, ont permis de moderniser le secteur et garantir un véritable essor à l'agro-industrie, tout en développant l'agriculture solidaire et les activités du terroir, ont-ils ajouté.

Cette rencontre a été également marquée par la présentation du projet Green Sahara (GSP) destiné à atteindre l'autosuffisance et qui prévoit un plan d'action visant la lutte contre les changements climatiques notamment dans les zones désertiques.

Dans un exposé sur ce projet d'envergure, l'accent a été mis sur les objectifs de cette initiative qui ambitionne de protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, arrêter et inverser la dégradation des terres et diminuer la perte de biodiversité.

Dans ce sens, ce projet qui porte sur une surface de 25.000 hectares pour une enveloppe de 625 millions de dollars, prévoit la création d'une immense canopée verte à la base de l’agro-foresterie et de la culture intercalaire innovatrice pour accueillir et nourrir des millions d’Africains, à l'aide d'une technique de génération d’eau à partir de l’atmosphère pour l’irrigation et l’initialisation de pluies par laser.

Placé sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, le Forum Crans Montana réunit cette année des centaines de participants venus débattre de thématiques prioritaires pour l'Afrique comme la transformation digitale, la paix et la sécurité, la promotion de la situation de la jeunesse et de la femme et la coopération Sud-Sud.