L'expérience du Maroc en tant que partenaire pour la démocratie auprès de l’APCE saluée à Strasbourg

La section parlementaire marocaine a dressé, lors de la 2ème partie de la session ordinaire de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) à Strasbourg, le bilan du statut de partenaire pour la démocratie dont elle jouit auprès de cette assemblée depuis plus de 11 ans, qualifiant le Maroc de modèle pour les nouveaux partenaires qui ambitionnent d’intégrer ce cadre innovant de coopération Nord-Sud.



Dans un communiqué, la Chambre des représentants indique que cette session, qui se tient du 24 au 28 avril au siège du Parlement européen, "intervient dans un contexte particulier marqué par une forte inquiétude des pays membres et partenaires de l’APCE et leur manque de visibilité face à la situation sécuritaire internationale actuelle".



Lors de l’examen d’un rapport sur le fonctionnement du partenariat pour la démocratie dans son ensemble, soumis par la Commission des questions politiques et démocratie et adopté en plénière, l’expérience marocaine a été unanimement saluée par les membres, qui ont néanmoins souligné les efforts qui restent à faire par d’autres partenaires, poursuit le communiqué.



"Riche de son expérience réussie, la délégation marocaine a mis en exergue son bilan positif en ce qui concerne la réalisation des engagements pris en adéquation avec le référentiel européen en matière de démocratie parlementaire, de primauté du droit et de respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Et partant, elle a réitéré son ambition légitime de jouir d’un partenariat avancé auprès de l’APCE", relève-t-on de même source.



Elle a, par ailleurs, proposé aux membres d’examiner la possibilité de mettre en place un "dispositif de veille démocratique" selon des paramètres à convenir, pour aider les pays du voisinage qui le souhaitent à consolider leurs acquis démocratiques ou ceux en proie à la régression démocratique qui connaît une recrudescence inquiétante en temps de crise.



Parallèlement à leur participation à la session plénière et aux travaux des différentes commissions, les membres de la délégation marocaine se sont entretenus avec plusieurs membres des délégations nationales auprès de l’APCE sur des questions d’intérêt commun, conclut le communiqué.