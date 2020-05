L'examen du calendrier de la saison 2020 au centre d'une réunion en ligne de l'Union arabe de karaté

Le conseil d'administration de l'Union arabe de karaté a tenu récemment une réunion par vidéoconférence consacrée à la discussion du calendrier et des programmes de l'instance sportive pour la saison 2020. Plusieurs sujets concernant la discipline ont été discutés notamment la suspension des activités en raison des mesures de précaution pour endiguer la pandémie du coronavirus, a indiqué l'Union arabe de karaté dans un communiqué publié sur son site internet.

La réunion a permis de se pencher sur l'agenda et les programmes de l'Union pour la saison sportive 2020, qui comprend notamment une session de formation pour les entraîneurs (Kata, kumite) ainsi qu'une formation pour les arbitres (Kata, kumite), a fait savoir le communiqué.

Lors de cette réunion, il a été convenu d'organiser une session de formation pour les femmes dans la gestion sportive et deux sessions sur la médecine sportive et la préparation physique des sportifs, selon la même source.