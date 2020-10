L’évaluation des préparatifs des sportifs aux JO au centre d’ une réunion du CNOM

Le Comité national olympique marocain (CNOM) a tenu une série de visioconférences avec les directions techniques des fédérations sportives nationales et leurs représentants relatives à l’évaluation des préparatifs des sportifs aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Ces réunions, qui se sont déroulées du 28 septembre au 3 octobre, ont porté sur l’état d’avancement de la préparation aux Jeux olympiques de Tokyo, le suivi du projet JIL 24/28, ainsi que sur la coordination des programmes des bourses et de formation de la Solidarité Olympique (CIO), a indiqué le CNOM dans un communiqué. Ces réunions virtuelles ont constitué un espace de maintien d’échange et de travail pour continuer d’accompagner les projets sportifs des fédérations, qui rentrent dans le cadre des prérogatives statutaires du Comité national olympique marocain. La direction technique du Comité national olympique marocain a présenté des propositions concrètes pour assurer le suivi médical des sportifs, en préparation aux Jeux olympiques de Tokyo, ainsi que la possibilité de profiter d’une installation sportive de qualité, a précisé le CNOM. Par ailleurs, ces réunions ont été l’occasion de faire le point sur les activités sportives des fédérations et des clubs durant cette période "difficile" de pandémie, selon la même source. Le CNOM a également affirmé être à la disposition de toutes les fédérations pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets sportifs, tout en s’adaptant continuellement aux besoins des sportifs en préparation pour les prochains Jeux Olympiques.