L’état de santé de Mohamed Timoumi est rassurant

L’état de santé de la légende de l’équipe nationale et de l’AS FAR, Mohamed Timoumi, hospitalisé dans une clinique en région parisienne, est "rassurant", a affirmé jeudi soir son entourage.

"Nous sommes optimistes quant à l’état de santé de Timoumi", a déclaré à la MAP Mustapha Haddaoui, ami de Timoumi et président de l'Association des joueurs professionnels. "Certes il y a eu des complications après l’opération, mais le staff médical nous a rassurés", a ajouté l’ancien Lion de l’Atlas, qui se trouve à Paris au chevet de Timoumi en compagnie d’Abderrazak Hifti, médecin de l’équipe nationale. "Son état s’est nettement amélioré par rapport à la journée d’hier", a expliqué Haddaoui, soulignant que "nous sommes ici aux côtés de sa famille pour le soutenir".