L’équipe nationale des natifs de 2000 et plus en stage de préparation à Maâmora

La sélection nationale des natifs de 2000 et plus effectuera, du 17 au 25 mars, un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de Football à Maâmora (banlieue de Salé).



A cet effet, l'entraineur national Tarik Sektioui a fait appel à 32 joueurs en prévision de ce stage qui servira de préparation pour les prochaines échéances, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués:



Gardiens de but:



Omar Aqzdaou (Wydad Casablanca), Rachid Ghanimi (FUS Rabat), El Mehdi Al Harrar (Raja Casablanca), Mohamed Reda Asmama (Union Touarga)



Défenseurs:



Yahya Ben Khaleq (FUS Rabat), Haytam Manaout (RS Berkane), Adil Tahif (RS Berkane), Jamal Ech-Chamakh (Hassania Agadir), Yassine Amhih (Moghreb Tétouan), Abdelilah Madkour (Moghreb Tétouan), Bouchaib Arrassi (Raja Casablanca), Hatim Essaouabi (AS FAR), Akram Nakach (AS FAR).



Milieux de terrain:



El Mehdi Moubarik (Wydad Casablanca), Oussama Zemraoui (Wydad Casablanca), Amine Souane (FUS Rabat), Mourid Aymane (Union Touarga), Ayoub Khairi (RS Berkane), Reda Hajji (RS Berkane), Brahim El Idrissi Bouzidi (COD Meknes), Khalid Aït Ouarkhane (AS FAR), Amine Zouhzouh (AS FAR), Youness El Kaabi (Racing Casablanca).



Attaquants:

Saifeddine Bouhra (Wydad Casablanca), Ayoub Mouloua (FUS Rabat), Imad Riahi (RS Berkane), Mohamed Bakhach (Hassania Agadir), Anas El Mahraoui (COD Meknes), Zouhir Eddib (COD Meknes), Houssine Rahimi (Raja Casablanca), Ayoub Maamouri (Raja Casablanca), Khalid Baba (Difaa El Jadida).