L'équipe nationale de boxe en stage de préparation à Cuba

L'équipe nationale de boxe effectue, depuis le 8 janvier, un stage de préparation à La Havane, avec son homologue cubaine, dans le cadre de sa préparation aux prochains Jeux africains, indique la Fédération Royale marocaine de boxe.

La délégation sportive marocaine est en immersion avec l'élite des boxeurs cubains, notamment deux champions olympiques, La Cruz et Arlen Lopez, trois médaillés olympiques, Joahnys Argilaos, Lazaro Alvarez et Erislandy Savon, et deux champions du monde en titre, Yosvany Veitia et Erislandy Savon, précise la fédération dans un communiqué.

L'équipe nationale est composée des boxeurs Saïd Mortaji, Yassine Bendada, Abdelaziz Maydani, Mohamed Hamout, Abdelhak Nadir, Zine El Abidine , Tarik Allali, Younes Baala, fait savoir le communiqué, notant que le directeur technique national, Mounir Barbouchi, et les entraîneurs Dagoberto Rojas Scott, Mohamed Mesbahi et Youssef Srour accompagnent les boxeurs lors de ce stage de préparation.

Le programme, qui se poursuit jusqu'au 28 janvier, comprend des entraînements intensifs et des combats tests face à la meilleure école de boxe au monde. Les boxeurs marocains et le staff technique ont été reçus par l'ambassadeur du Maroc à la Havane, Boughaleb El Attar.