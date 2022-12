L'équipe du Maroc restera toujours dans nos mémoires

Avec ses prestations, son style de jeu et sa solidité tout au long de la Coupe du monde qui se tient au Qatar, la sélection marocaine "restera toujours dans nos mémoires", a souligné Alfredo Relaño, président d’honneur du quotidien sportif espagnol AS.



"Le Maroc a créé la surprise, non pas par une succession de résultats heureux, mais par la solidité de son jeu, tant quand il se laisse dominer que lorsque, comme contre la France, il rame en amont et met en difficulté une puissance mondiale du football", écrit Alfredo Relaño dans une tribune, publiée vendredi.



Pour l’ancien directeur d’AS et l’un des journalistes sportifs précurseurs en Espagne, "Bounou, Hakimi, Amrabat, Ounahi, Ziyech et tous leurs coéquipiers méritent les meilleurs éloges".



"Aujourd'hui encore, il convient de célébrer le fait qu'une équipe africaine ait atteint les demi-finales et y ait joué un rôle aussi digne", fait remarquer Alfredo Relaño.



"Les Lions de l’Atlas ne seront pas en finale, mais ils restent toujours dans nos mémoires", conclut le journaliste espagnol.