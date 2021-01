L’équipe du Maroc rate son entrée face à l’Algérie

La sélection nationale de handball juniors est en stage de préparation à Agadir, a annoncé la Fédération Royale marocaine de handball (FRMHB). Ce stage de préparation, sous la supervision de l'ancien joueur international Mohammed Berrajaâ, s'inscrit dans le cadre des préparatifs du Sept national au Championnat d'Afrique des nations, prévu au Maroc du 6 au 13 mars, a précisé la FRMHB dans un communiqué. L'instance fédérale avait également nommé mardi Mohammed Berrajaâ comme nouvel entraîneur de l'équipe nationale des juniors, Abderrahmane El Nahi comme assistant et Hassan Hamama comme entraîneur des gardiens de but. Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués: Abdelhakim El Hamdaoui (Montada Derb Sultan), Oussama Bakdouri (Montada Derb Sultan), Ilias El Bessayri (Montada Derb Sultan), Ali Ben Mbarek (Raja Agadir), Abdessamad Abaâni (Montada Derb Sultan), Salah Eddine Bouhafa (Ittihad Nouaceur), Mohammed Achelhane (Fath de Rabat), Yassine Mouhib (Raja Agadir), Mountassir Ain Nass (Widad Smara), Ayoub El Hanaoui (Commune Hay Mohammadi), Houssam El Moukhtar (Athletic Oujda), Othmane Hriss (Majd Souk Sebt), Anass Derouich (Majd Souk Sebt), Mohammed Lemrani Khaldi (Nahda de Tanger), Faiçal El herdi (Wydad Serghini), Amine Mahjoub (ParadesFrance), Mourad Messaoudi (Cavigal Nice-France), Moufid Guermah (Venissieux-France) et Mohammed El Mouden (Al Wahda).