L'équipe de basket du MAS présente son programme d'action

L'équipe de basketball du Maghreb Association Sportive de Fès (MAS) a présenté récemment son programme d’action pour la nouvelle saison sportive 2023-2024, ainsi que le bilan de la saison sportive écoulée.



Le bureau dirigeant de l'équipe a souligné, lors d’un point de presse mercredi auquel ont pris part de nombreux représentants des médias locaux, que le club aspire au cours de la nouvelle saison sportive à se qualifier pour le mini-championnat "playoff" et à atteindre les demi-finales de la Coupe, tandis qu'au cours de la saison sportive 2024-2025, il mise sur la finale du championnat.



A cette occasion, il a été procédé à la présentation du nouveau staff technique de l'équipe, qui comprend l'entraîneur serbe Predrag Savic, avec l'assistance des deux sélectionneurs nationaux Bassim El Hawari et Hicham Nachitet, et du préparateur physique Abdellah Omar.

Il a été aussi procédé à la présentation des joueurs de l’équipe de basket du MAS, dont les six nouveaux, venus renforcer les rangs du club.



L’accent a été mis, en outre, sur les efforts déployés au cours des derniers mois pour structurer l'équipe et la mettre sur de bons rails, ainsi que sur le soutien dont le club a bénéficié durant ses matches de la part des supporters.



S’agissant du bilan technique de l'équipe au cours de la saison sportive écoulée, le bureau dirigeant a fait observer que le club a pu assurer une place pour le mini-championnat "playoff" et atteindre les demi-finales de la Coupe du Trône.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l'équipe de basketball du MAS, Chérif Mohamed Yassine El Knidri, a souligné que cette rencontre vise à faire la lumière sur les résultats de l'équipe et son programme d’action au cours de la nouvelle saison sportive, et la présentation des nouveaux joueurs du club.



La rencontre, a-t-il ajouté, a permis de passer en revue le projet de restructuration et de rénovation de la salle de sport de l'équipe, outre la mise en valeur des initiatives visant à encourager les jeunes à pratiquer le basket-ball au sein des quartiers à travers l'encadrement et la formation.



L'équipe de basket-ball du MAS a remporté à maintes reprises le titre de champion national et la Coupe du Trône, ainsi que plusieurs championnats continentaux.