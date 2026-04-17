Journée mondiale du théâtre : hommage et débats à Sidi Bernoussi

Samedi 18 Avril 2026

Journée mondiale du théâtre : hommage et débats à Sidi Bernoussi
Journée mondiale du théâtre : hommage et débats à Sidi Bernoussi
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A l’occasion de la Journée mondiale du théâtre, le Club de citoyenneté à la maison des jeunes Sidi Bernoussi organise une rencontre culturelle sous le thème : «Le théâtre marocain : réalité et perspectives».

Prendront part à ce rendez-vous culturel, qui aura lieu ce samedi 18 avril 2026 à 18h à la maison des jeunes Sidi Bernoussi, Meskini Sghir, Hassan Bentaleb, Hassan Lahbabta, Ahmed Azal, Noureddine Chaouki, et Nouhaila Boubcher.
 
 
 
 
 
 

Libé

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Tags : débats, hommage, Journée mondiale du théâtre, Sidi Bernoussi

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