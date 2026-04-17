Journée mondiale du théâtre : hommage et débats à Sidi Bernoussi

A l’occasion de la Journée mondiale du théâtre, le Club de citoyenneté à la maison des jeunes Sidi Bernoussi organise une rencontre culturelle sous le thème : «Le théâtre marocain : réalité et perspectives».



Prendront part à ce rendez-vous culturel, qui aura lieu ce samedi 18 avril 2026 à 18h à la maison des jeunes Sidi Bernoussi, Meskini Sghir, Hassan Bentaleb, Hassan Lahbabta, Ahmed Azal, Noureddine Chaouki, et Nouhaila Boubcher.











