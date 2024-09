L'entrepreneuriat au Maroc : entre défis structuraux et opportunités de croissance (1/2)

Yassine Assouali

Autres articles Réflexion plurielle sur la restauration attendue de la Citerne portugaise

Vivement une gouvernance transparente et efficace

L’esprit des lumières à l’épreuve des réalités moyen-orientales

Le Design Thinking ou la démocratisation de l’innovation

Crédibilité des annonces et management intégré des risques L'entrepreneuriat au Maroc est un secteur vibrant, caractérisé par l’émergence de jeunes dynamiques et innovants désireux de transformer des idées en entreprises prospères. Toutefois, derrière cet élan créatif, le parcours entrepreneurial est jalonné de défis majeurs.

En naviguant dans ce paysage, les jeunes entrepreneurs se heurtent souvent à des obstacles structurels, notamment des difficultés d'accès au financement, des procédures administratives lourdes, et un manque d'accompagnement adéquat.



De plus, ils doivent souvent composer avec des systèmes interconnectés, où les décisions sont influencées par des intérêts personnels et politiques, plutôt que par la compétence et le mérite. Ces systèmes favorisent l'enrichissement d'une minorité au détriment de l'intérêt général, créant un environnement dans lequel les relations et les privilèges prennent le pas sur la transparence et l'équité.



Ces dynamiques renforcent un paysage économique où les acteurs bien établis, souvent connectés à des réseaux d'influence, sont avantagés, tandis que les entrepreneurs innovants et méritants peinent à accéder aux opportunités et aux ressources nécessaires pour se développer. Ce climat, marqué par un mélange d’intérêts privés, de favoritisme et de décisions déconnectées des réalités économiques, freine l'innovation et réduit la compétitivité. En fin de compte, ces pratiques limitent l'émergence de nouvelles initiatives, tout en maintenant le statu quo en faveur de ceux qui détiennent déjà le pouvoir et les ressources.



Cet article propose une analyse approfondie des obstacles rencontrés par les jeunes entrepreneurs au Maroc et suggère certaines mesures susceptibles d’aplanir, sinon la totalité des difficultés rencontrées, du moins celles qui handicapent le plus les initiatives des jeunes dans ce domaine. En explorant les complexités du financement, les défis réglementaires, les enjeux de mentorat et de soutien, ainsi que les problèmes d'abus de pouvoir et de transparence, nous offrons un aperçu de l'environnement entrepreneurial actuel et des pistes pour encourager un écosystème plus robuste et équitable. Via une discussion ouverte sur ces enjeux, cet article vise à interpeller les parties prenantes à tous les niveaux sur les actions à entreprendre en vue de créer un cadre plus propice à l'entrepreneuriat, essentiel pour la croissance économique et l'innovation au Maroc.



Concentration géographique : Un défi pour l'équité régionale



Selon l'Enquête nationale sur l’entrepreneuriat, 60% des entrepreneurs marocains sont concentrés dans les régions de Casablanca, Rabat, Agadir et Marrakech, laissant les autres régions sous-desservies. Selon les données du Haut-Commissariat au Plan (HCP), Casablanca-Settat à elle seule regroupe 38,5% des entreprises, révélant ainsi l’ampleur du déséquilibre géographique



Cette concentration géographique crée des déséquilibres économiques et des inégalités régionales, limitant les opportunités et la diversification économique dans les régions périphériques. Une des raisons de cette concentration est l'attrait des grandes villes, qui offrent des infrastructures développées, un accès plus facile aux marchés, et une concentration de ressources financières et humaines. De plus, les incubateurs et accélérateurs, essentiels pour le soutien et le mentorat des entrepreneurs, sont majoritairement situés dans ces grandes villes. Ces plateformes d'innovation fournissent des ressources indispensables pour transformer des idées en entreprises viables et accélérer la croissance des startups. Cependant, leur concentration géographique limite l'accès aux ressources pour les entrepreneurs des régions moins desservies.



En outre, les incubateurs et accélérateurs marocains sont souvent surchargés, ce qui réduit leur capacité à offrir un accompagnement de qualité à tous les entrepreneurs. Le manque de programmes de mentorat bien structurés constitue un autre obstacle majeur. Bien que des mentors expérimentés soient disponibles, l'absence de démarches claires et organisées rend le mentorat moins efficace. De plus, les procédures administratives complexes et les critères d'éligibilité restrictifs découragent de nombreux entrepreneurs en devenir, rendant indispensable une simplification de ces processus pour un meilleur accès aux ressources disponibles. Pour remédier à ces problèmes, il est crucial de décentraliser les ressources, offrir des incitations régionales, et mettre en place des programmes de développement local ou en ligne pour soutenir les entrepreneurs dans les régions moins desservies​.



Financement : Clé de voûte de l'entrepreneuriat



Le financement joue un rôle vital dans chaque étape du cycle de vie d'un projet entrepreneurial, en fournissant les ressources nécessaires pour passer de l'idéation à la réalisation. Pour les jeunes entrepreneurs débutants, l'accès au capital est particulièrement crucial, car il leur permet de concrétiser leurs idées innovantes, de couvrir les coûts initiaux, et de naviguer à travers les premiers défis du lancement d'une entreprise.



D’après l'Enquête nationale sur l’entrepreneuriat, menée par le ministère des Finances en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD), l'accès au financement a été identifié comme la contrainte majeure. Environ 87% des entrepreneurs peinent à mobiliser suffisamment de crédit ou de capital pour financer leurs investissements.



Le programme Intelaka, lancé en réponse à l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, vise à faciliter l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs et les petites entreprises au Maroc. Ce programme offre des produits financiers à des taux d'intérêt historiquement bas (2% pour les zones urbaines et 1,75% pour les zones rurales), avec un fonds total de 6,25 milliards de dirhams, soutenu par une contribution du Fonds Hassan II pour le développement économique et social. L'objectif est de promouvoir l'intégration socio-économique, notamment dans les zones rurales, et de soutenir l'innovation entrepreneuriale.



Cependant, des investigations récentes, relayées par la Cour des comptes, ont mis la lumière sur des dysfonctionnements dans la gestion de ce programme. La Cour des comptes a demandé aux directeurs des Centres régionaux d'investissement (CRI) de fournir des détails sur la gestion des dossiers, les zones bénéficiaires, ainsi que sur les raisons des rejets fréquents des projets soumis. Ces enquêtes soulignent le besoin d'une plus grande transparence et d'une meilleure gestion pour garantir une allocation équitable des ressources.



En dépit de la disponibilité des fonds, le taux élevé de rejet de dossiers dans les programmes de financement montre que l'accompagnement et l'orientation des entrepreneurs restent insuffisants. Le succès de ces initiatives dépend largement de la qualité de l'accompagnement, qui devrait inclure des phases d'e-learning et d'incubation pour aider à transformer les idées en projets viables. Il est essentiel que ces programmes s'adaptent et s'améliorent continuellement pour mieux cibler les individus avec un véritable potentiel entrepreneurial, plutôt que de simplement pallier les déficits d'emploi. En outre, la complexité des formalités administratives et les critères d'éligibilité restrictifs peuvent limiter l'accès à ces programmes, décourageant ainsi de nombreux entrepreneurs en devenir. Il est donc impératif de mettre en place des réformes pour alléger et accélérer le processus de demande et d'approbation des financements, afin de rendre ces ressources plus accessibles et efficaces pour stimuler l'entrepreneuriat.



La diversification des sources de financement est cruciale pour soutenir la croissance des entrepreneurs marocains. En complément des financements traditionnels, tels que les subventions gouvernementales et les prêts bancaires, les entrepreneurs peuvent également tirer parti d'options alternatives, comme le capital-risque, l'auto-financement ou le soutien financier de proches. Ces mécanismes diversifiés élargissent les possibilités de financement, permettant aux entrepreneurs de mieux adapter leurs stratégies en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs.



L'importance d'un écosystème entrepreneurial bien structuré est cruciale pour le développement économique durable du Maroc. Les programmes de financement, comme Intelaka, jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et des petites entreprises. Toutefois, pour que ces initiatives atteignent leur plein potentiel, il est indispensable de mettre en œuvre des réformes ciblées. Ces réformes doivent simplifier les procédures administratives, renforcer la transparence dans la gestion des fonds, et améliorer l'accompagnement des porteurs de projets.



Informalité et déficit de compétences



Le paysage entrepreneurial marocain est fortement marqué par l'informalité. Selon les estimations de la Banque mondiale, plus de 80% de l'emploi non agricole au Maroc est informel. Cette réalité freine l'accès aux ressources institutionnelles, au crédit, et limite la capacité des entrepreneurs à se développer dans un cadre formel. En raison de ce contexte, de nombreux entrepreneurs se retrouvent isolés, sans les outils nécessaires pour faire croître leur activité de manière durable.



L'économie informelle représente une part significative du PIB du Maroc, avec des estimations allant jusqu'à 30% de la production économique selon des données récentes. Cette situation freine l'expansion du secteur formel, réduit les recettes fiscales de l'Etat et limite l'accès des entreprises aux marchés formels et aux financements institutionnels.

En parallèle, le déficit de compétences aggrave cette situation. D’après l'Enquête nationale sur l’entrepreneuriat, moins de 10% des entrepreneurs marocains possèdent un diplôme universitaire, ce qui reflète un écart significatif entre les compétences existantes et celles requises pour réussir dans un environnement économique compétitif. Le manque de formation en gestion, en marketing et en technologie freine l'innovation et la compétitivité des entreprises marocaines sur la scène internationale.



Pour répondre à ces défis, il est crucial de mettre en place des programmes de formation ciblée en collaboration avec les institutions éducatives et le secteur privé. Ces programmes devraient être adaptés aux besoins réels du marché et intégrer des compétences en gestion, finance, marketing, et technologies numériques. La CGEM a déjà lancé certaines initiatives en ce sens, mais il est nécessaire d'étendre ces efforts pour toucher une population plus large d'entrepreneurs.



Parallèlement, il est essentiel d'inculquer l'esprit d'entrepreneuriat aux jeunes dès le plus jeune âge. Cela peut être réalisé par l'intégration de cours d'entrepreneuriat dans les programmes scolaires, la création de partenariats avec les entreprises locales, l'organisation de compétitions d'entrepreneuriat et le développement de programmes de mentorat. Ces initiatives préparent les jeunes à devenir des acteurs économiques proactifs et encouragent une approche dynamique et créative dans leur vie professionnelle future.



Ces efforts combinés peuvent briser le cycle de la consommation passive et cultiver une génération de leaders transformateurs et innovateurs, contribuant ainsi à une culture économique marocaine axée sur l'innovation et la création.



La formalisation des entreprises informelles doit être une priorité pour améliorer l'accès aux ressources financières et institutionnelles, ce qui permettrait à ces entreprises de bénéficier de la protection légale, d'accéder plus facilement aux financements, et d'entrer dans des marchés réglementés. Des incitations gouvernementales, telles que des exonérations fiscales temporaires ou progressives pour alléger la charge fiscale des entreprises nouvellement formalisées, ainsi que des subventions pour couvrir les frais d'enregistrement et de gestion comptable, peuvent grandement faciliter cette transition. De plus, il est crucial de simplifier les démarches administratives à travers la numérisation et la duplication des guichets uniques, rendant l'enregistrement des entreprises plus rapide et accessible. En complément, des programmes de formation et d'accompagnement en gestion d'entreprise et en comptabilité devraient être proposés pour soutenir les entrepreneurs dans ce processus. Ensemble, ces mesures encourageraient la formalisation des entreprises, augmentant ainsi la compétitivité et créant des emplois plus stables, tout en permettant aux entrepreneurs d'accéder à des ressources auparavant inaccessibles.



Complexité administrative et réglementaire



La diversité des réglementations locales au Maroc crée un terrain de jeu inégal pour les entrepreneurs, confrontés à un ensemble de procédures variables et souvent imprévisibles d'une région à l'autre. Cette fragmentation réglementaire rend difficile l'entrepreneuriat et nécessite une standardisation à travers des réformes qui pourraient offrir un cadre réglementaire plus cohérent. En uniformisant les règles, nous pourrions non seulement faciliter l'accès au marché pour les nouvelles entreprises, mais aussi promouvoir une concurrence plus juste et ouverte, éliminant ainsi les obstacles superflus qui freinent l'innovation et la croissance.



Cette disparité réglementaire ne met pas tous les entrepreneurs marocains sur un pied d'égalité, créant des avantages pour certains et des obstacles insurmontables pour d'autres, selon leur localisation géographique. Cela peut conduire à une distribution inégale des opportunités économiques à travers le pays, renforçant les inégalités régionales et limitant le potentiel de croissance dans certaines zones.



Dans le cadre de la transition numérique, la plateforme « Rokhas » a été instaurée afin de dématérialiser et d'unifier les procédures d'octroi d’autorisations économiques et urbanistiques au niveau national. Cette initiative s'inscrit dans un effort de simplification des démarches administratives, permettant une gestion entièrement numérique des demandes, depuis leur soumission jusqu’à leur validation par les autorités compétentes. Toutefois, bien que louable, cette démarche rencontre certains obstacles liés à la multiplicité des intervenants et au manque de coordination entre les différentes administrations impliquées. En effet, ce morcellement institutionnel engendre des délais prolongés dans le traitement des dossiers, un frein majeur pour la fluidité des processus. Ainsi, malgré une intention d'accélération et de modernisation des procédures, le processus reste perfectible, notamment par la réduction des acteurs impliqués et une meilleure synchronisation des différents services concernés​. Le bon fonctionnement de cette transition numérique dépend également de l’adaptation des intervenants, notamment les communes, à ces nouvelles méthodes. Bien que ces dernières aient adopté la plateforme « Rokhas », elles doivent encore ajuster leurs lois et textes organisationnels et fiscaux afin de garantir une application uniforme et efficace à travers tout le territoire marocain.



Le Maroc fait face à des défis notables en matière de gouvernance dans le secteur public, impactant l'efficacité des initiatives entrepreneuriales et des programmes de soutien aux entreprises. La nécessité de renforcer la transparence et l'intégrité est donc primordiale pour améliorer l'environnement des affaires. La mise en œuvre effective de la stratégie nationale pour l'intégrité, bien que formellement approuvée, requiert une volonté politique renouvelée et un engagement ferme pour assurer son succès.



Pour construire un environnement plus stable, il est également crucial de protéger l'indépendance des organismes dédiés à la surveillance de l'intégrité, en garantissant le fait qu'ils peuvent opérer sans interférences. L'engagement de la société civile et des médias dans la surveillance des actions gouvernementales est essentiel pour promouvoir la transparence et responsabiliser davantage les institutions. Cette participation active peut contribuer à établir une culture de respect des normes légales et de confiance dans les mécanismes réglementaires.



Les directives Royales ont mis un accent particulier sur l'importance de l'intégrité et de la transparence, soulignant la nécessité de réformer l'administration pour qu'elle devienne plus performante et accessible aux citoyens. La gestion responsable des ressources a également été mise en avant comme une priorité. Si ces réformes sont appliquées de manière cohérente et soutenue, elles pourraient considérablement améliorer le climat des affaires au Maroc, en faisant de la transparence et de l'intégrité les piliers du développement économique et de l'innovation. Cet engagement envers une meilleure gouvernance vise à promouvoir un développement inclusif et équitable, garantissant que tous les Marocains, quelle que soit leur région, bénéficient des fruits de la croissance nationale.



Actuellement, les petites et moyennes entreprises (PME) au Maroc font face à une multitude de défis en raison d'une transparence insuffisante et de pratiques administratives complexes. Ces entreprises, souvent dépourvues des ressources nécessaires pour naviguer efficacement dans ces systèmes bureaucratiques, sont particulièrement vulnérables. Les lourdeurs administratives et le manque de clarté dans les procédures peuvent pousser certains à adopter des comportements non éthiques, tels que le recours aux paiements informels, pour accélérer le traitement de leurs dossiers. Ces pratiques nuisent à l'intégrité du système entrepreneurial et découragent les investissements, tant internes qu'externes, créant un climat de méfiance et d'inefficacité.



De plus, un problème culturel persiste dans certaines administrations, où les fonctionnaires, en accomplissant leur travail, considèrent qu'ils rendent un service aux entrepreneurs, comme s'ils leur octroyaient une faveur. Cette perception est souvent renforcée par l'idée que l'entrepreneur, du fait de son activité, est susceptible de réaliser des bénéfices. Dès lors, il est implicitement attendu de l'entrepreneur qu'il effectue des paiements supplémentaires non officiels pour accélérer le traitement ou obtenir l'approbation de son dossier. Cette mentalité crée un environnement où l'intégrité et l'éthique sont compromises, rendant le processus administratif encore plus ardu et injuste pour ceux qui s'efforcent de respecter les règles de manière transparente et conforme.



Pour véritablement transformer l'environnement entrepreneurial au Maroc, il est impératif que les réformes engagées soient appliquées de manière uniforme à travers le pays. De plus, il est crucial de renforcer les mécanismes de consultation publique pour s'assurer que les préoccupations et les suggestions des petites entreprises soient intégrées dans le processus de décision réglementaire. Une telle approche collaborative contribuerait à créer un écosystème entrepreneurial plus transparent et plus équitable, favorisant ainsi un développement économique durable et inclusif au Maroc.

Il est primordial que la loi ne se limite pas à une simple existence formelle, mais qu'elle soit appliquée avec rigueur et constance. Cela nécessite la mise en place de mécanismes robustes de gouvernance, accompagnés d'un suivi rigoureux et d'une évaluation continue, afin de s'assurer que les principes fondamentaux de transparence et d'intégrité sont scrupuleusement respectés au sein de toutes les instances administratives. Une telle approche, alliant réforme législative et application stricte des lois, renforcerait la confiance des citoyens et des investisseurs dans les institutions. Cela contribuerait également à l’instauration d’un climat propice à l’innovation et à la croissance.



A suivre

Par Yassine Assouali

Ingénieur d’Etat en génie civil.

Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Partager

Lu 128 fois





Dans la même rubrique : < > Réflexion plurielle sur la restauration attendue de la Citerne portugaise Vivement une gouvernance transparente et efficace