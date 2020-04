L'entraîneur de la sélection nationale de karaté mise sur la préservation de la bonne forme de l'équipe

L'entraîneur de l'équipe nationale de karaté, El Sayed El Feky, a estimé que son plus grand défi, dans ce contexte marqué par le confinement et la suspension des compétitions, est de préserver la bonne forme de l'équipe actuelle qui a réalisé un très bon parcours aux niveaux continental et international.

Bien que les circonstances soient difficiles, les éléments de l'équipe nationale, qui a brillé de mille feux au championnat d'Afrique (Tanger-2020), conservent toutes leurs chances pour décrocher leur qualification aux Jeux olympiques de Tokyo lors des deux prochaines étapes qualificatives prévues à Rabat et à Paris, a souligné le coach égyptien dans un entretien accordé à la MAP.

L'équipe nationale comprend de jeunes pratiquants avec une moyenne d'âge de 20 ans, s'est réjoui le coach, notant que parmi eux se trouvent des karatékas qui atteindront en 2021 l'âge légal pour participer aux Jeux olympiques comme ceux qui se sont distingués lors des JO de la Jeunesse à Buenos Aires (2018), notamment Nabil Chaabi, médaillé d'argent et Oussama Edari, médaillé de bronze.

Tout en relevant que les équipes sont obsédées par l'idée de dépasser l'âge légal pour participer aux JO, le technicien égyptien a rappelé que la Direction technique nationale a mis au centre de ses priorités la préparation d'une équipe dont l'effectif est entièrement composé de jeunes athlètes.

Par ailleurs, M. El Feky a estimé que la mission de la Direction technique après le report des compétitions est désormais de veiller au maintien de la forme physique des athlètes marocains, notant que ces derniers doivent poursuivre leur entraînement à domicile de manière régulière et être fin prêts à entamer les étapes de qualification à n'importe quel moment déterminé par les comités olympiques et les fédérations internationales en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

En ce qui concerne l'entraînement à domicile, a expliqué le cadre égyptien, un programme est transmis aux karatékas, composé d'exercices pour le maintien de la forme physique et autres exercices plus techniques. A travers les réseaux sociaux, la communication est plus simple et permet un échange de vidéos entre le coach et les athlètes, a-t-il ajouté.

Parallèlement aux consignes de l'entraîneur et du préparateur physique, un coaching mental a été mis en place par la Fédération Royale marocaine de karaté pour accompagner les éléments de l'équipe nationale, en organisant des vidéoconférences avec la participation de tous les karatékas pour les aider à surmonter cette épreuve et se focaliser sur leurs objectifs dont le point d'orgue est la participation aux JO de Tokyo.

M. El Feky a conclu que le report des JO constitue une véritable chance pour les karatékas marocains qui disposent de plus de temps pour s'entraîner davantage et augmenter leurs chances de qualification à cette grand-messe mondiale.

L'équipe nationale, qui participera aux éliminatoires des JO de Tokyo, est composée des éléments qui ont mené la sélection au sommet du classement général lors des 12è Jeux africains (Rabat 2019), notamment Aicha Sayah (-50 kg), Sanae Agalmam et Abdessalam Ameknassi (-60 kg), Nabil Chaâbi (-84 kg), Btissam Sadini (-61 kg) et Yassine Sekouri (-75 kg).