L'entraineur de l’EN en fauteuil roulant se félicite de la qualification de quatre joueurs marocains aux Jeux paralympiques

L'entraîneur de l'équipe nationale de tennis en fauteuil roulant, l'Espagnol Arria Noguera Pablo Augusto, s'est félicité de la qualification de quatre joueurs marocains aux Jeux paralympiques prévus à Paris (28 août-8 septembre), notant que cette qualification est positive et constitue une source de motivation.



Dans une déclaration à la MAP, il a indiqué que le tennis en fauteuil roulant national a participé pour la première fois aux Jeux paralympiques lors de l’édition de Londres en 2012 et de Tokyo 2020 avec un seul joueur, alors que lors de l’édition de Paris 2024, ils seront quatre à défendre les couleurs nationales, à savoir Najwa Awane, Samira Benichi, Lhaj Boukartacha et Said Himam, ce qui reflète le développement de ce sport au Maroc.



Le technicien a ajouté que Najwa Awane a poinçonné son billet après sa brillante participation aux Jeux paralympiques africains et sa victoire en finale face à sa compatriote Samira Benichi en deux sets 6-1, 6-2, précisant que les deux joueuses se sont également imposées en double lors de cette compétition, un résultat qui les motivent pour signer une participation positive à Paris.



Il a, à cet égard, noté que Samira Benichi (37e mondiale) a bénéficié d’un wild-card des organisateurs, tandis que Boukartacha et Himam se sont qualifiés à la faveur de leur classement mondial, ce qui démontre le bon niveau des joueurs marocains dans un sport qui nécessite une bonne condition physique.



Les quatre joueurs qualifiés ont entamé des entraînements intensifs pour développer leur niveau technique et physique afin de signer une bonne participation aux Jeux paralympiques, malgré la rude concurrence, avec la présence de fortes équipes, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il est important de bien gérer chaque match en simple et en double.



Pour sa part, Najwa Awane a affirmé qu’elle est prête pour réaliser un résultat positif lors des Jeux paralympiques de Paris, sa deuxième participation après Tokyo 2020, après s’être illustrée lors des Jeux africains en septembre 2023 à Accra.



Elle a noté que les préparatifs à ce rendez-vous international se déroulent dans de bonnes conditions, relevant que les entraînements qui durent parfois plus de cinq heures, incluent les aspects techniques et physiques, d'autant plus que le Maroc participera également aux compétitions du double.



Le tennisman marocain Lhaj Boukartacha a, de son côté, affirmé que les joueurs ne ménagent aucun effort lors des entraînements, exprimant sa satisfaction quant à la qualification de quatre joueurs aux Jeux de Paris, compte tenu que le tennis est la seule discipline en fauteuil roulant où le Maroc est représenté aux Jeux paralympiques de Paris.



Il a estimé que la participation du Maroc aux côtés de grandes nations avec quatre joueurs est une source de fierté, exprimant son souhait de voir davantage de joueurs marocains prenant part aux prochaines éditions.

"Il est temps de réaliser de bons résultats pour monter sur le podium et honorer le Maroc", a-t-il insisté.



Le tennis en fauteuil roulant, pratiqué au Maroc depuis 2001, suit les règles de la Fédération internationale de tennis. Les dimensions du terrain et la hauteur du filet sont les mêmes qu'au tennis traditionnel. Les deux seules adaptations par rapport au tennis traditionnel est que les joueurs de tennis en fauteuil roulant peuvent laisser la balle rebondir deux fois avant de la renvoyer même à l'extérieur des limites du terrain.



Le Maroc prend part aux 17ès Jeux paralympiques, prévus à Paris du 28 août au 8 septembre, avec une délégation de 38 athlètes (24 hommes et 14 femmes) dans les épreuves d’athlétisme (déficience motrice et visuelle), de tennis en fauteuil roulant, de para powerlifting, de para taekwondo, de para cyclisme sur route et de cécifoot.