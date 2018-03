L’élan de l’IRT stoppé par l’ASFAR

L'AS FAR s'est imposée à domicile face à l'Ittihad de Tanger (2-1), dimanche en match de la 21ème journée du Botola Maroc Telecom D1 de football. Les Tangérois ont ouvert le score à la 61è minute dejeu par Khalid Serroukh (pen), avant que Banou Diawara (78è) n'égalise pour les Militaires. Ibrahim El Bezghoudi (90è+1) a inscrit le deuxième but pour l'AS FAR.

Grâce à cette victoire, l'AS FAR (31 points) se hisse à la 5ème place, aux côtés de l'Olympic de Safi, alors que l'IRT est leader du classement avec 40 points.

Par ailleurs, le RAC de Casablanca et le FUS de Rabat se sont quittés sur un nul 2-2. Les deux réalisations des locaux ont été inscrites par Mouhcine Khayati (52è) et Harisse Soufiane (90è+1), alors que Nawfel Zerhouni (13è) et El Mehdi El Bassil (71è) ont signé les buts du FUS.

Ce nul permet au FUS (29 points) de rejoindre la RSB et le WAC à la 7-ème position, tandis que le RAC (13 points) occupe la position de lanterne rouge.