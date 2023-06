L’éducation des enfants en situation de handicap, une nécessité pour les sortir de la précarité

Les spécialistes des sciences de l'éducation ont très tôt compris que l'éducation des enfants en situation de handicap est une nécessité pour les sortir de la précarité, raison pour laquelle ils ont mis en place un projet de qualification professionnelle pour une prise en charge pédagogique et éducative de cette catégorie de la société.



Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme national de l'éducation inclusive lancé en 2019 à travers un accord de partenariat entre le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports et les associations qui travaillent dans le domaine de l'éducation inclusive, outre l'Entraide nationale.



L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) accompagne financièrement l'Association Inclusion et Insertion pour tous en matière de prise en charge de cette catégorie à partir du cycle primaire, en offrant des activités éducatives et pédagogiques, ainsi qu'une prise en charge para-médicale.



L'INDH contribue également au développement des capacités de ces enfants qui sont intégrés dans les classes ordinaires et accompagnés par les cadres pédagogiques et les spécialistes de l'association.



A l'âge de 14 ans, ces enfants bénéficient des services offerts dans les espaces socio-professionnels au niveau des ateliers de formation dans plusieurs domaines, comme la peinture, la décoration, l'art culinaire et la pâtisserie.



Dans le cadre de ce projet, une cérémonie a été organisée vendredi au lycée Prince Moulay Rachid (préfecture des arrondissements Al-Fida Mers Sultan) au profit de ces enfants et ces jeunes à l'occasion de la fin de l'année scolaire.



S'exprimant à cette occasion, Mme Rkia Boueddine, chef de la Division de l'action sociale à la préfecture des arrondissements d'Al-Fida Mers Sultan, a indiqué que le projet des classes intégrées au profit des enfants en situation de handicap supervisés par l'Association inclusion et insertion pour tous est le "fruit d'un partenariat entre l'association, le comité provincial de l'INDH, la direction provinciale de l'Education nationale et la délégation provinciale de l'entraide nationale".



A l'âge de 15 ans, les enfants qui ont trouvé des difficultés à s'intégrer dans les classes primaires sont orientés vers les ateliers de formation, a-t-elle dit, soulignant que 50 bénéficiaires sont pris en charge dans le cadre de la prise en charge pédagogique et 30 autres au niveau de la formation profesionnelle. Elle a fait savoir que l'INDH contribue à ce projet à hauteur de 300.000 DH, saluant les actions déployés par tous les partenaires au profit de cette catégorie de la société.



La présidente de l'Association, Hind Bourmad a déclaré à la MAP que 30 enfants bénéficient de ce projet, précisant que "l'association est notamment active en matière d'accompagnement paramédical des enfants qui n'ont pas réussi à s'intégrer dans la vie scolaire, tout en œuvrant pour les intégrer dans la vie sociale à travers des ateliers de jardinage et d'art culinaire, outre la sensibilisation et l'accompagnement des parents pour une prise en charge optimale de leurs enfant".



Ces activités sont encadrées par des responsables administratifs, médicaux et paramédicaux qui oeuvrent pour intégrer les enfants dans des classes ordinaires (-15ans) ou dans des ateliers pour les préparer à recevoir, dans l'avenir, une formation professionnelle. Mme Bourmad a également fait savoir que l'INDH se charge de l'équipement des espaces dédiés et l'achat des fournitures, alors que l'Entraide nationale se charge des salaires des employés, sans omettre la contribution des bienfaiteurs.



Le chef du service des affaires juridiques et de la communication à la direction provinciale d'Al-Fida Mers Sultan, Nadir Bajouri, a indiqué, pour sa part, qu'il s'agit d'une expérience pionnière puisqu'elle se base sur la formation professionnelle de ces enfants, ajoutant que la direction travaille avec d'autres associations qui prennent en charge des enfants en bas âge au niveau du cycle primaire. Il a, de même, noté que le département de l'Education nationale contribue à ce projet par la mise en place de classes qui abritent des cours de formation professionnelle grâce à un cursus accéléré qui permet à ces enfants d'intégrer la vie professionnelle et sociale.



Le nombre d'accords de partenariats conclus entre la direction provinciale et les associations partenaires a atteint 11 conventions avec des associations qui ont réussi à intégrer ces élèves ayant bénéficié d'un cursus éducatif et professionnel.



