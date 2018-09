L’aventure en Coupe du Trône se poursuit pour les Amateurs du Stade Marocain

Le Stade Marocain et le Rapid Oued Zem sont les deux premiers clubs à avoir balisé leur chemin au stade des quarts de finale de la Coupe du Trône de football, édition 2017-2018.

Jolie performance à mettre à l’actif des Stadistes qui évoluent dans la division des Amateurs, en atteignant ce stade de la compétition au détriment d’un locataire de la D2, l’IZK, tombeur au tour précédent de l’ASFAR.

Les Rbatis se sont contentés du strict minimum, pliant les débats de cette confrontation sur le court score de 1 à 0, but signé Mohamed Amine Zergou à la 69ème minute de jeu.

L’aventure du Stade Marocain en Coupe du Trône pourrait encore se prolonger, et ce après avoir hérité en quart de finale du vainqueur du match qui devait opposer hier le Wydad de Fès à l’Olympique Dchira, sachant que c’est l’équipe rbatie qui aura l’avantage d’accueillir au stade Ahmed Chehoud.

Le deuxième match disputé mardi a tourné, comme prévu, à l’avantage du RCOZ qui a surclassé sur un score-fleuve (5-0) Wydad Témara. Et c’est le Malien Abdoulaye Diarra qui s’est mis en évidence, trouvant le chemin des filets à quatre reprises (6, 35, 56 et 71èmes ), alors que la cinquième réalisation a été l’œuvre d’Aissam Boudali à la demi-heure de jeu.

Pour la formation d’Oued Zem, les choses sérieuses devraient commencer au tour des quarts de finale au cas où elle jouerait le Raja de Casablanca qui devait partir hier avec les faveurs des pronostics face au KAC de Kénitra.

Le tour des huitièmes de finale se poursuivra aujourd’hui avec la programmation de deux rencontres ayant pour protagonistes des clubs de la D1. Ainsi, l’OCS, qui reste sur une victoire en championnat sur le WAC, croisera le fer avec le Hassania d’Agadir, au moment où le FUS aura fort à faire devant la redoutable formation du Difaâ d’El Jadida.

Il convient de rappeler en dernier lieu que deux matches comptant pour ces huitièmes de finale ont été reportés. Il s’agit de la confrontation qui mettra aux prises l’OCK avec la RSB, ajournée au 26 de ce mois, et du match au sommet WAC-IRT dont la date n’a pas encore été arrêtée.

Ces deux matches ont été reportés en raison de l’engagement continental en cette fin de semaine du Wydad de Casablanca et de la Renaissance de Berkane.





Résultats

SM-IZK : 1-0

RCOZ-WST : 5-0

Jeudi

17h00 : OCS-HUSA au terrain El Massira à Safi (Adil Zourak)

20h00 : FUS-DHJ au Complexe Prince Moulay El Hassan à Rabat (Abderrahim Yaagoubi)

Mercredi 26 septembre

18h00 : OCK-RSB au Complexe OCP à Khouribga

WAC-IRT reporté à une date ultérieure