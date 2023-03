L'autonomisation et l'inclusion de la femme par le sport en débats à Marrakech 

"L’autonomisation et l’inclusion de la femme et de la jeune fille par le sport" est le thème d’un colloque national organisé samedi, à Marrakech, en marge de la 7è édition du Meeting international de para-athlétisme Moulay El Hassan.



Initiée par la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH), à l’occasion de la Journée internationale de la femme (08 mars), cette rencontre vise à élaborer une politique d'équité entre les genres et mobiliser un mouvement collectif dans le sport afin d'éliminer la discrimination à l'égard des femmes et des filles.



Intervenant à cette rencontre, l’inspectrice générale du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Hania Lamrani Alaoui, a relevé que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accorde une attention particulière à la promotion des conditions et droits des personnes en situation de handicap, soulignant que la Constitution du Royaume incite les autorités publiques à élaborer des politiques publiques, permettant à cette catégorie de jouir de tous les droits et libertés et facilitant leur intégration socioéconomique.



Dans ce contexte, elle a mis en exergue la stratégie du ministère de tutelle pour garantir à cette catégorie l’accès à tous les droits, en plus de l’appui des associations de la société civile œuvrant dans le domaine du handicap, passant en revue les programmes sociaux ciblant la femme, notamment la stratégie "Jissr", visant l’amélioration du taux d’employabilité des personnes en situation de handicap, la généralisation de la scolarisation des personnes en situation de handicap issues de milieux en situation de précarité et le renforcement de la prise en charge des enfants sans soutien familial. Et de mettre l’accent sur l’importance de l’intégration par le sport, en tant que levier de l’insertion sociale de cette catégorie.



De son côté, le président de la FRMSPSH, Hamid El Aouni, a noté le grand engouement de cette catégorie notamment les femmes, pour la pratique du sport, grâce aux performances réalisées par les sportifs marocains dans les manifestations sportives internationales, dont le Meeting international de para-athlétisme Moulay El Hassan.



Dans ce contexte, il a relevé l’importance de la pratique du sport dans le cadre de l’intégration des personnes en situation de handicap, notamment les femmes, soulignant que la fédération aspire à élargir la base des pratiquants et former des sportifs de haut niveau capables de réaliser de grandes performances dans les manifestations sportives internationales.



Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le 7è Meeting international de para-athlétisme Moulay El Hassan connaît la participation de 450 athlètes représentant 44 pays africains, européens, asiatiques et d'Amériques. Organisé par la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, ce rendez-vous sportif international, qui figure parmi la série des Grands Prix, sous l’égide de World Para Athletics, est une compétition qualificative au Mondial 2023 et aux Jeux paralympiques Paris 2024.