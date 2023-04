L'aubaine démographique

La facture salée de la tarification du carbone Une nouvelle analyse remet en question l'idée fausse répandue selon laquelle la croissance démographique représente une menace majeure pour le développement durable. En fait, la population mondiale pourrait culminer beaucoup plus bas que prévu, et c'est la consommation des 10% les plus riches du monde qui restera le plus grand obstacle à l'épanouissement humain généralisé



Un moyen facile de lancer un débat long et houleux est de mentionner la population mondiale. Thomas Malthus est célèbre pour avoir déclenché des arguments furieux au XIXe siècle lorsqu'il a averti qu'en l'absence de politiques de contrôle de la fertilité, la croissance démographique exponentielle dépasserait les améliorations de l'agriculture et provoquerait des épisodes récurrents de famine et de peste. L'industrialisation retarderait la crise, mais pas éternellement.



Ces arguments faisaient encore rage dans les années 1960, lorsque Paul et Anne Ehrlich ont mis de l'huile sur le feu avec leur best-seller, The Population Bomb. Leurs craintes étaient raisonnables, compte tenu des données. En 1975, la population mondiale a doublé pour atteindre quatre milliards – en un peu moins de 50 ans. Elle vient de doubler encore, atteignant huit milliards en novembre dernier. Cela soulève une nouvelle question : la population va-t-elle encore doubler pour atteindre 16 milliards ?



La réponse est un non catégorique. En fait, la population mondiale ne s'approchera pas de ce niveau, en raison d'un changement de paradigme dans la démographie au cours des 50 dernières années. Le taux de croissance démographique a culminé dans les années 1960 et n'a cessé de baisser depuis. Partout dans le monde, les femmes choisissent d'avoir moins d'enfants, et le taux de fécondité moyen mondial est maintenant juste au-dessus de deux enfants par femme .



Bien sûr, ce chiffre masque de grandes disparités géographiques. Le nombre d'enfants par femme est inférieur à deux dans des endroits comme l'Allemagne et le Japon, mais beaucoup plus élevé dans la plupart des pays à faible revenu, en particulier les Etats fragiles. Pourtant, les Nations Unies estiment que la population mondiale pourrait culminer à 10-11 milliards de personnes au cours de ce siècle, avant de commencer à décliner lentement. C'est un nombre énorme de bouches à nourrir, mais ce n'est pas près de 16 milliards.



De plus, notre propre analyse dans un nouveau rapport, People and Planet: 21st Century Sustainable Population Scenarios and Possible Living Standards Within Planetary Boundaries , produit pour la Global Challenges Foundation à Stockholm, conclut que la population mondiale pourrait culminer à un niveau beaucoup plus bas - environ neuf milliards – d'ici le milieu du siècle. Et si le monde investit davantage dans le développement économique, l'éducation et la santé, la population mondiale pourrait chuter à des niveaux permettant à chacun sur Terre d'avoir un accès durable à une énergie propre, un logement, de la nourriture et de l'eau. La bombe aura été désamorcée, permettant à chacun de vivre une belle vie dans les limites planétaires. Cela devrait être un motif de célébration.



Nos projections proviennent d'un nouveau modèle de dynamique des systèmes, Earth4All , qui nous permet d'explorer deux scénarios économiques et démographiques ce siècle. Dans le premier scénario, l'économie mondiale continue sur une trajectoire similaire à celle suivie au cours des 50 dernières années, bon nombre des pays les plus pauvres finissent par sortir de l'extrême pauvreté et la population mondiale culmine à 8,8 milliards au milieu du siècle avant de décliner à 7,3 milliards en 2100.



Dans le deuxième scénario, que nous appelons le « saut de géant », la population mondiale culmine à 8,5 milliards vers 2040 et décline à seulement 6 milliards d'ici la fin du siècle. Cela nécessiterait des investissements sans précédent dans la réduction de la pauvreté et le capital humain, ainsi que des revirements politiques extraordinaires en matière de sécurité alimentaire et énergétique, d'inégalité et d'équité entre les sexes. Dans cet avenir potentiel, l'extrême pauvreté serait éliminée en une génération (d'ici 2060), avec un impact marqué sur les tendances démographiques mondiales.



Les projections démographiques traditionnelles ont souvent du mal à établir un lien entre la croissance démographique et le développement économique. Pourtant, nous savons que le développement économique rapide des pays à faible revenu a un impact énorme sur les taux de fécondité. Les taux de fécondité chutent à mesure que les filles accèdent à l'éducation et que les femmes deviennent plus autonomes économiquement grâce à l'accès à un emploi rémunéré et à de meilleures méthodes de soins de santé et de planification familiale. Lorsque nous avons intégré ces facteurs dans nos projections, la croissance démographique a considérablement ralenti.



Mais nos conclusions s'accompagnent d'une grande mise en garde. Pour réaliser le Grand Bond, les gouvernements des pays à faible revenu doivent s'engager pleinement à poursuivre un développement économique basé sur d'importants investissements dans l'éducation, plutôt qu'une croissance économique tirée uniquement par l'extraction des ressources naturelles.



De plus, si désamorcer la bombe démographique peut être nécessaire pour réduire le risque d'un futur effondrement civilisationnel, ce n'est pas suffisant. Lorsque nous avons étudié le lien entre la population et les limites planétaires, nous avons constaté que - contrairement au mythe populaire - la taille de la population n'est pas la principale raison pour laquelle l'humanité franchit ces limites (ce qui se reflète dans des problèmes comme le changement climatique). Au contraire, le principal moteur est la consommation des 10 % les plus riches - une cohorte qui a une empreinte matérielle extrêmement importante.



Le grand problème de l'humanité est la consommation de luxe de carbone et de biosphère, pas la population. Les endroits où la population augmente le plus rapidement ont des empreintes environnementales extrêmement faibles par personne, par rapport aux pays qui ont atteint leur pic de population il y a plusieurs décennies. Si les ressources étaient réparties plus équitablement, la population mondiale d'aujourd'hui bénéficierait déjà de conditions de vie dépassant le niveau minimum de l'ONU, et sans la nécessité de changements significatifs dans les tendances de développement.



People and Planet offre une vision optimiste de la population mondiale. Nos résultats remettent en question l'idée fausse commune selon laquelle la croissance démographique est la principale cause du dépassement des limites planétaires. En réalité, les personnes les plus riches du monde sont celles qui nous poussent vers la falaise.



Grâce à un changement économique systémique, nous pourrions encore offrir une bonne vie à tous à l'intérieur des frontières planétaires. Nous espérons que notre rapport conduira les décideurs politiques à réexaminer l'impact des modes de consommation et à donner la priorité à une distribution équitable plutôt qu'à la croissance économique en soi.



Par Beniamino Callegari et Espen Stoknes

Beniamino Callegari, professeur agrégé au Kristiania University College, est membre de l'équipe de modélisation Earth4All.

Per Espen Stoknes, chef de projet d'Earth4All, est directeur du Centre pour la durabilité et l'énergie à la BI Norwegian Business School.

