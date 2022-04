L'athlète Karim Mosta reliera Amsterdam à Dakar à vélo

Le coureur marocain Karim Mosta, double vainqueur de la Coupe du monde d'ultra-marathon, va relier, à partir de mai prochain, Amsterdam à Dakar à vélo sur un parcours total de 6.000 km.



Le coup d’envoi de ce périple sera donné le 8 mai prochain depuis le stade Abdelhak Nouri, à Amsterdam, avant de prendre fin à Dakar, vers le 25 juillet.



Le choix du point de départ de cette épreuve n’est pas fortuit, a-t-il expliqué à la MAP, se disant "très ému" par le cas du joueur néerlando-marocain Abdelhak Nouri, victime de lésions cérébrales et plongé dans le coma depuis 2017.



« Je vais rendre visite à sa famille et ses parents avant de démarrer mon périple », a-t-il dit.

Durant cette aventure, Karim Mosta va traverser sept pays, à savoir les Pays-bas, la Belgique, la France, l’Espagne, le Maroc (2900 km), la Mauritanie et le Sénégal.

Outre cet objectif humanitaire, Karim Mosta ambitionne, à travers cette initiative, de lutter contre la violence sous toutes ses formes.



« Il faut stopper les messages de haine et de violence, surtout sur les réseaux sociaux. C’est l’objectif principal de cette manifestation », a-t-il fait savoir, ajoutant que durant cette aventure, il ira à la rencontre des gens et animera des conférences dans certaines écoles afin d’inculquer aux générations montantes le goût de l’effort et du dépassement de soi.

En 2019, Karim Mosta a relié Casablanca à La Mecque, parcourant 8000 km et traversant treize pays.



Né à Casablanca, Karim Mosta a participé à 165 raids à travers le monde et pris part à 29 éditions du marathon des sables. Il a également effectué à cinq reprises le tour de la Terre en courant.



Il a couru dans le coin le plus haut de l'Himalaya (5200 m), le plus chaud de la vallée de la mort (60°) aux Etats-Unis et dans le lac le plus haut (lac Titicaca au Pérou).

Il a également couru dans plusieurs déserts du monde et à maintes reprises en forêt amazonienne.