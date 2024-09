L’assemblée de l’ANME s’achève par un appel à réformer le secteur de la presse

L’Assemblée générale ordinaire de l'Association nationale des médias et des éditeurs (ANME), tenue vendredi 20 septembre 2024 à Casablanca, s’est achevée par un appel à des réformes nécessaires dans le secteur de la presse nationale.



A l'approche des grandes échéances internationales à venir, comme la Coupe du Monde 2030, les acteurs du secteur médiatique national présents lors de cette rencontre ont estimé qu’il était urgent de mettre en place des réformes indispensables en vue de redynamiser et d’assurer le développement du secteur.



La rencontre, qui a réuni les principaux acteurs du secteur médiatique national, a ainsi été l'occasion d’échanger sur les mesures à mettre en œuvre pour préparer le secteur médiatique à ces échéances afin de garantir une couverture de qualité et de renforcer la compétitivité des médias nationaux.



Face à la fragilité structurelle des entreprises de presse, qu’il considère comme l'un des enjeux majeurs de la crise que traverse le secteur, le président du Conseil de la presse, Younes Moujahid, a mis en avant la nécessité de leur réorganisation afin de garantir le respect des normes déontologiques, notamment l'absence de plagiat et le maintien d'un haut niveau de professionnalisme.



Dénonçant la précarité sans précédent qui frappe le secteur, Abdelkabir Akhchichen, président du Syndicat de la presse nationale, a, pour sa part, plaidé pour une révision en profondeur du cadre légal, affirmant que cela contribuerait à lutter contre la médiocrité.



Dénonçant l'influence croissante des « faux journalistes » et des influenceurs qui se proclament journalistes sans respecter les normes du métier, le président de l'ANME, Driss Chahtane, a, de son côté, insisté sur le rôle crucial de l'ANME pour restaurer le prestige de la presse marocaine.



Il a notamment plaidé pour un cadre légal solide et efficace, ainsi que pour des entreprises de presse robustes et bien structurées.



Le président de l'ANME a, par ailleurs, annoncé la mise en place prochaine de réformes relatives à l'octroi de subventions étatiques aux entreprises de presse.

A noter que divers autres points tout aussi importants ont été abordés lors de cette assemblée.



