L'assassinat de Merdas ne revêtait pas de caractère politique

L'assassinat du député Abdellatif Merdas, le 7 mars, ne revêt pas de caractère politique et n'a aucun lien avec le crime organisé transnational ou le terrorisme, a indiqué, suite à ce drame, le procureur général du Roi près la Cour d'appel de Casablanca, Hassan Matar. Selon ce dernier, le crime a eu pour mobile le sexe, l'argent et le désir de vengeance. De son côté, la Direction générale de la surveillance du territoire, annonçait l’élucidation de ce crime d’homicide volontaire commis avec une arme à feu et l’arrestation des présumés impliqués dans l’assassinat du parlementaire devant son domicile à Casablanca.