L’armée algérienne canarde des orpailleurs sahraouis

Un groupe de six jeunes orpailleurs sahraouis ont été récemment pris pour cible par une unité de l’armée algérienne alors qu’ils prospectaient une zone des environs du camp dit d’Eddakhla situé à 150 kilomètres au Nord-Est de Rabouni,

Les militaires algériens en faction dans cette zone n’ont pas hésité à tirer sur eux à balles réelles faisant deux blessés graves et mettant les autres aux arrêts.

Craignant que leur acte ne soit ébruité et interprété comme un signe d’hostilité envers les Sahraouis, les éléments de l’unité algérienne en question ont tenté de trouver une entente avec les familles des victimes en proposant de libérer les jeunes gens arrêtés et de soigner les blessés.