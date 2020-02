L’appréciation du degré de confiance des internautes marocains dans le e-commerce

A travers cette étude, nous essayons de mesurer le degré de confiance des citoyens marocains dans l’utilisation de l’Internet pour les e-commerces (achats en ligne et échanges de données commerciales). Pour ce faire, notre étude se basera sur les résultats de l’enquête menée en 2018 par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) sur les indicateurs TIC auprès des ménages et des individus au niveau national. Les populations ciblées par cette enquête sont les ménages résidant en milieux urbain et rural dans les 12 régions du Royaume. Les individus enquêtés sont âgés de 5 ans et plus et leur nombre atteint 5820.

Cette enquête a posé plusieurs questions sur les ménages (chef de ménage) et sur les individus ayant un âge de 5 ans et plus afin de dégager un ensemble d’indicateurs relatifs essentiellement à :

L’utilisation de la téléphonie mobile

L’utilisation de la téléphonie fixe

L’équipement des ménages par des ordinateurs et tablettes

L’accès à l’Internet

La protection des enfants en ligne

Le degré d’utilisation des réseaux sociaux

Le recours aux achats en ligne

L’appréciation des individus sur les risques liés à la sécurité en ligne

En effet, notre analyse va mettre l’accent sur les deux derniers points évoqués dans cette enquête, à savoir les achats en ligne et l’appréciation des individus sur les risques liés à la sécurité de l’utilisation de l’Internet pour le e-commerce.

De ce fait, nous aborderons dans un premier temps les indicateurs liés à l’importance de l’utilisation de l’Internet par les Marocains et des réseaux sociaux, puis dans un deuxième temps, nous analyserons les indicateurs liés aux achats en ligne, leur nature, la répartition des acheteurs par genre et par milieu de résidence, les critères de choix des sites de vente en ligne ainsi que les indicateurs relatifs aux problèmes et contraintes de l’utilisation de l’Internet pour l’achat de produits en ligne. Enfin, nous terminerons par analyser quelques indicateurs sur la sécurité et les risques qui menacent l’utilisation d’Internet dans le e-commerce.



1- Importance de l’Internet

Pour une grande partie de la population marocaine hommes et femmes, Internet revêt une importance de premier ordre. Le graphique suivant montre que 75% des internautes reconnaissent l’importance de l’Internet dans leur vie professionnelle contre 62% qui estiment qu’Internet est important dans leur vie personnelle.