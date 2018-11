L’appel d’Alger pour une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’UMA : Un signe de bonne volonté ou un nouveau stratagème ?

«L'Algérie a appelé à organiser, dans les meilleurs délais, une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) ». Cet appel, qui a été relayé par l’agence officielle algérienne APS, n’émane pas directement d’une source officielle, mais seulement « d’une source proche du dossier ».

Comme à l’accoutumée, la dépêche de l’APS est bourrée de verbiage creux et de langue de bois. A titre d’exemple, elle a estimé que l’appel de l’Algérie « dénote son attachement à cet édifice maghrébin et sa conviction de l'importance de l'intégration maghrébine dans toutes ses dimensions » ou que « l'Algérie a toujours été confiante quant à la capacité de l'UMA de peser de tout son poids sur les rapports de force, tant au niveau régional qu'international», ou encore « mue d'une conviction exprimée à maintes reprises et dans plusieurs occasions quant à l'impératif de relancer cette organisation maghrébine et de réactiver ses instances tout en donnant une impulsion à l'action commune entre ces cinq pôles, l'Algérie a adressé une correspondance au Secrétaire général de l'UMA pour l'organisation d'une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union dans les meilleurs délais ».

« Cet appel n’est qu’une fuite en avant », nous a déclaré Moussaoui Ajlaoui, expert associé à l’AMES-Center à propos de la proposition algérienne.

Selon lui, Alger a été prise de court par la proposition faite par S.M le Roi Mohammed VI dans son discours à l’occasion du 43ème anniversaire de la Marche Verte dans lequel le Souverain avait appelé « au dialogue direct et franc avec l’Algérie sœur, afin que soient dépassés les différends conjoncturels et objectifs qui entravent le développement de nos relations et avait proposé à cette fin « la création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation. Le niveau de représentation au sein de cette structure, son format, sa nature sont à convenir d’un commun accord ».

« L’appel algérien n’est donc en fait qu’une lecture négative de la proposition Royale», a précisé Moussaoui Ajaloui.

D’après lui, l’Algérie a, dans un premier temps, gardé un lourd silence, car elle a été surprise par la proposition marocaine dont la force réside dans le fait que le Souverain a mis l’accent sur le patrimoine commun entre les deux peuples (religion, histoire et lutte contre le colonialisme). L’importance de la proposition Royale réside également dans le fait qu’elle repose sur les derniers rapports du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et du Conseil de sécurité. Lesquels assurent que la question du Sahara est un conflit régional dont la solution ne peut être envisagée sans un dialogue entre Rabat et Alger. «La proposition Royale est en fait une réponse favorable aux appels internationaux», a-t-il précisé. Et d’ajouter : «L’Algérie a tergiversé et a gardé le silence jusqu’à ce que des voix algériennes honnêtes aient salué la main-tendue du Maroc pour un dialogue franc et direct. C’est alors que le ministère algérien des Affaires étrangères a autorisé une source anonyme à faire accroire que l’appel marocain est un non-événement ».

Notre interlocuteur a, par ailleurs, rappelé que la proposition du Maroc a été saluée par plusieurs pays à travers le monde, ceci d’autant plus qu’elle est assortie d’une proposition de mise en place d’un mécanisme politique conjoint, ce qui en prouve la crédibilité et la sincérité.

Devant pareille situation, l’Algérie a opté, selon Moussaoui Ajaloui, pour la politique de la fuite en avant en appelant à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères d’une institution qui est paralysée depuis des années. Ceci d’autant plus que la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’UMA ne servira à rien, car le Maroc n’a pas de problèmes avec la Tunisie, la Mauritanie ou la Libye.